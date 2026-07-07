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La emoción se apoderó de Lionel Scaloni luego de la remontada histórica que terminó con la victoria de la Selección argentina ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026. El entrenador no pudo contener las lágrimas y evitó brindar declaraciones tras el encuentro.

Tras la clasificación a los cuartos de final, Scaloni reflejó su emoción frente a las cámaras: “No puedo levantar la mirada, lo siento, estoy muy emocionado. Qué grupo de jugadores, hermano. Ya está, me tengo que ir”, sentenció el entrenador entre lágrimas.

En otro partido para el infarto, la Albiceleste revirtió un 0-2 ante Egipto, ganó 3-2 y avanzó a los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko habían adelantado a los africanos, pero Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández cambiaron el rumbo del encuentro sobre el cierre para asegurar el pase a la próxima instancia.

El partido comenzó cuesta arriba. A los 15 minutos, un centro desde la derecha encontró la cabeza de Yasser Ibrahim, quien cruzó su remate y abrió el marcador. Para colmo, poco después, Nicolás Tagliafico fue derribado dentro del área, Francois Letexier sancionó penal, pero Mostafa Shobeir le contuvo el disparo a Lionel Messi y luego tuvo otras dos intervenciones claves.

En el complemento, Mostafa Ziko marcó el segundo tanto, aunque el VAR anuló la acción por una infracción previa sobre Lisandro Martínez. Sin embargo, el propio delantero egipcio volvió a aparecer y amplió la diferencia tras una gran contra, justo antes de la pausa de hidratación.

Cuando parecía que todo estaba perdido, apareció el carácter de los campeones vigentes. Cristian Romero ganó de cabeza y descontó a los 79 minutos; cuatro más tarde, Lionel Messi convirtió una volea espectacular para igualar el marcador.

En la última jugada, Lautaro Martínez envió un centro preciso para Enzo Fernández, quien definió la remontada inolvidable. En la siguiente ronda, el seleccionado nacional se medirá ante el ganador del cruce entre Colombia y Suiza.

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