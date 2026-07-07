Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un partido que tuvo un final no apto para cardíacos, la Selección Argentina le ganó 3 a 2 sobre la hora a la Selección de Egipto y clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026, instancia en la que espera por conocer a su rival, que saldrá del cruce entre Colombia y Suiza.

De esta manera, el elenco mandado por Lionel Scaloni tendrá tres días de descanso y se preparará para el próximo compromiso, que será el sábado 11 de julio. En la tarde de este martes conocerá a su rival, ya que los Cafeteros y Helvéticos aún no se enfrentaron.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina por el Mundial 2026

El equipo comandado por Lionel Scaloni volverá a las canchas el próximo sábado 11 de julio a partir de las 22.00 horas de Argentina. Allí se enfrentará al ganador de la llave entre Colombia y Suiza en el Arrowhead Stadium de Kansas City, en donde jugó su debut frente a Argelia.

Días y horarios de los posibles partidos de Argentina en el Mundial 2026

Cuartos de final: sábado 11 de julio, a las 22.00 hs en Kansas City.

Semifinal: miércoles 15 de julio, a las 16.00 hs en Atlanta.

Final: domingo 19 de julio, a las 16.00 hs en Nueva Jersey.

Los equipos a los que se puede enfrentar Argentina en el camino a la final del Mundial 2026

Cuartos de final: Suiza o Colombia

Semifinales: Noruega o Inglaterra.

Leé más notas de La Opinión Austral