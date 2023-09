En el marco de la Argentina Oil & Gas y durante toda la exposición, se desarrollaron Rondas de Negocios Nacionales e Internacionales del sector. “Una herramienta estratégica” que conecta a potenciales compradores extranjeros con productores argentinos de la industria, por un lado, y a operadores nacionales con empresas de servicios.

La Opinión Austral pudo dialogar con una empresa que se radicó en Santa Cruz a partir del resultado de una de las rondas de negocios, similares a las de este año pero que se concretaron en la XIII edición (marzo de 2022) de la AOG.

Maximiliano Merlo, gerente general de Ingeniería y Servicios de Lito Gonella Argentina, y Diego Salvatierra, gerente en Santa Cruz, estuvieron en la exposición y visitaron el stand del Grupo LOA para contar su experiencia en la provincia.

“Lito Gonella es una empresa que fabrica equipos petroleros, es una de los principales proveedores de recipientes a presión, es de Esperanza, provincia de Santa Fe, y hace un año que estamos en Río Gallegos, en la edición anterior de la AOG salió la posibilidad y necesidad de servicios a Santa Cruz“, contó Maximiliano Merlo.

Es una política nuestra sumar a los jóvenes para que se capaciten Maximiliano Merlo, gerente de Lito Gonella Argentina

En el caso de Santa Cruz, están prestando servicios “en Cuenca Austral, en lo que hace a la zona de El Calafate, en El Cerrito y también una parte para el offshore“, destacó Diego Salvatierra, gerente en la provincia de la empresa. Anticipó, además, que están con proyección de expandirse en la Cuenca del Golfo San Jorge, en el norte de Santa Cruz.

Radio LU12 y la mano de obra local

Un tema que destacaron los ejecutivos de Gonella fue que es política de la empresa “priorizar el desarrollo cien por ciento santacruceño y, en este inicio, es hacer una buena base en Santa Cruz capital y luego expandirnos hacia la zona norte y poner una base también ahí”, explicó Salvatierra.

Diego Salvatierra reveló su corazón especial con el Grupo La Opinión Austral toda vez que en su juventud trabajó como musicalizador en LU12 AM680: “Es así, incluso me he encontrado con gente trabajando en la industria del petróleo y el gas que también ha trabajado en algún momento en la radio”, señaló Diego y afirmó que “en Santa Cruz nos conocemos todos y me pareció algo interesante como anécdota”.

Y, precisamente, la experiencia de Diego que terminó, desde hace mucho tiempo, trabajando en la industria, pero con orígenes no relacionados, es algo que en Lito Gonella Argentina puede suceder. “Tenemos la posibilidad de brindar trabajo a los santacruceños y, en estos meses, hemos tomado a 20 personas y, también, tenemos la necesidad de capacitar al personal e incluirlo, para que las personas puedan ingresar al petróleo con un cierto nivel de conocimiento”.

“Nosotros estamos en búsqueda de nuevos servicios, nuevos contratos, por lo que estamos buscando gente de todos los diferentes niveles y nos manejamos por los canales formales, como es el caso de la bolsa de trabajo de los gremios”.

Pero, también están en contacto con el Consejo Provincial de Educación para formalizar un convenio de pasantías, algo que les ha dado muchas satisfacciones en Santa Fe, “es una política de la empresa, para que los jóvenes se puedan capacitar y surja un semillero de chicos que pueda incorporarse al circuito laboral de la industria”, señalaron. Para contactarse con la empresa, cabe resaltar que la sede de Lito Gonella Argentina en Río Gallegos está ubicada en pasaje Laguna Azul 255.