Desde que Juliana “Furia” Scaglione salió de la casa de Gran Hermano (Telefe), no para de recibir diferentes propuestas laborales. Recientemente, fue al Circo Rodas, donde fue ovacionado por el público tras su increíble presentación. En las últimas horas, “La Criti”, panelista de Gossip, dio a conocer la exorbitante cifra que cobró por haber formado parte del show.

¿Cómo fue la participación de Furia de Gran Hermano en el Circo Rodas?

La exparticipante del reality, asistió al evento con un look total black, en el cual lució un vestido negro, con campera y votas del mismo color.; además, no podían faltar sus clásicos anteojos de sol.

Al subirse al escenario, recibió un cálido recibimiento por parte del público

¿Cuánto cobró Furia de Gran Hermano por haber estado en el Circo Rodas?

Laa Criti estuvo presente en “Hacemos Mañana” (Radio Splendid) y reveló el impactante montó que ganó la exjugadora. “La chica Furia cobró 10.000 dólares”, anunció. Al equivalente del dólar blue en el día de hoy (1.410 venta), sería igual a 13.800.000 pesos.

Ante esto, aclaró que “no todo el dinero es para ella”, y, expresó: “Tengamos en cuenta que 5.000 se lo queda Kuarzo, porque es la productora que hace Gran Hermano. Los chicos tienen un contrato que, durante 4 años, todo lo que ellos generen artísticamente se queda el 50% la productora”.

Otros invitados del Circo Rodas

Furia, no fue la única persona que pasó por la alfombra roja, sino que, también, estuvieron otros famosos, como: Viviana Saccone, Virginia Gallardo, Gisela Bernal, Mónica Farro, Matías Ale, Josefina Pouso, Marcela Tauro, Norberto Marcos, More con Flow y los ex participantes de Gran Hermano: Walter “Alfa” Santiago, Flor Cabrera y Damián Moya.

Leé más notas de La Opinión Austral