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La cuenta regresiva llegó a su fin. La Selección Argentina buscará este domingo conquistar su cuarta Copa del Mundo cuando enfrente a España en la gran final del Mundial 2026.

El encuentro comenzará a las 16:00 (hora argentina) en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, denominado Estadio Nueva York/Nueva Jersey durante el torneo.

Después de recibir a más de 230.000 personas desde que empezó la Copa del Mundo, el Fan Fest de la Ciudad en la Plaza Seeber se convirtió en el indiscutido templo de la ilusión.

Mientras millones de hinchas seguirán el partido en distintos puntos del país, uno de los escenarios más convocantes será el Fan Fest de la Ciudad en Palermo, que volverá a reunir a miles de personas en la Plaza Seeber (Av. Sarmiento y Av. del Libertador).

Allí, La Opinión Austral realizará una cobertura especial para mostrar cómo se vive la definición del campeonato desde uno de los puntos de encuentro más emblemáticos de los fanáticos argentinos. A través de sus plataformas, el medio compartirá la previa, las mejores imágenes, y las reacciones de los hinchas durante una jornada que promete quedar en la historia.

El predio abrirá sus puertas desde las 12:00 y contará con una pantalla gigante para seguir la final entre Argentina y España. Habrá juegos para los más chicos, música a cargo de la DJ Narela y un patio gastronómico con distintas opciones para disfrutar.

Fan Fest de Palermo: miles de hinchas podrán ver la final de Argentina vs. España en la pantalla gigante ubicada en la Plaza Seeber.

Además, el sábado a partir de las 13, como antesala del gran partido, se podrá seguir el duelo por el tercer puesto entre Francia e Inglaterra.

Desde el comienzo de la Copa del Mundo, el Fan Fest ya recibió a más de 230.000 personas y se consolidó como uno de los principales puntos de reunión para alentar a la “Scaloneta“.

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