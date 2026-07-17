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La alta demanda de los hinchas argentinos para viajar a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 obligó a Aerolíneas Argentinas a reforzar su operación. La compañía confirmó un tercer vuelo especial directo entre Buenos Aires y Nueva York, luego de que las dos primeras frecuencias extraordinarias agotaran todas sus plazas en menos de 12 horas.

El nuevo servicio despegará desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza el sábado 18 de julio a las 22:00, con destino al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) de Nueva York, permitiendo que más fanáticos puedan llegar a tiempo para presenciar la definición del Mundial.

Cuánto cuesta el nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas a Nueva York

Los pasajes para esta nueva frecuencia ya se encuentran disponibles a través de la página oficial de Aerolíneas Argentinas y agencias de viaje.

Los valores informados son:

Economy: desde ARS 4.756.237 .

desde . Business: ARS 8.645.674,80.

El vuelo partirá el sábado 18 de julio a las 22:00 y arribará a Nueva York el domingo a las 07:30 (hora local).

La compañía había informado inicialmente una tarifa desde USD 2.200 más impuestos para el tramo de ida de este servicio especial.

Los primeros vuelos se agotaron en tiempo récord

La programación especial comenzó con dos vuelos extraordinarios entre Ezeiza y Nueva York:

Viernes 17 de julio – 21:30.

Sábado 18 de julio – 09:00.

Ambos servicios se vendieron por completo en menos de medio día, lo que llevó a la empresa a incorporar una tercera frecuencia para responder a la demanda.

Hasta las 14:00 del viernes, el vuelo del sábado a las 09:00 aún registraba cinco lugares disponibles en clase Economy, con una tarifa de ARS 4.924.874. Ese servicio tiene una duración estimada de 10 horas y 30 minutos sin escalas, con llegada prevista a las 18:30.

Airbus A330 para los vuelos especiales

Los tres vuelos extraordinarios serán operados con Airbus A330, el avión de fuselaje ancho que integra la flota de largo alcance de Aerolíneas Argentinas y que habitualmente cubre las rutas intercontinentales de la compañía.

La incorporación de una tercera frecuencia representa un importante esfuerzo operativo para la empresa, que debió reorganizar su programación habitual para atender la demanda extraordinaria generada por la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial.

También están completos los vuelos a Miami

La cobertura especial de Aerolíneas Argentinas para la Copa Mundial incluyó no solo las frecuencias a Nueva York, sino también una serie de refuerzos hacia las sedes donde jugó la Selección Argentina durante el torneo. La empresa implementó una estrategia de programación dinámica, ajustando su oferta de vuelos a los destinos que concentraron mayor interés por parte de los viajeros y seguidores del equipo nacional. Esta política de refuerzos buscó acompañar el fenómeno social y deportivo que genera la participación argentina en una final de la Copa del Mundo.

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En el comunicado oficial, la compañía detalló que la programación especial con tres vuelos directos Ezeiza-Nueva York responde de modo específico a la demanda generada por la clasificación de la Selección. El primer vuelo extra, anunciado el miércoles 16 de julio tras la confirmación del pase del equipo nacional, se agotó en apenas unas horas, lo que llevó a la rápida disposición de una segunda frecuencia. Al completarse esa segunda oferta en igual tiempo, la compañía decidió sumar un tercer servicio para quienes aún buscan viajar al partido decisivo.

La venta de pasajes para el tercer vuelo comenzó de inmediato a través de los canales habituales de la compañía y las agencias de viaje. La tarifa anunciada para el tramo de ida permitió a quienes no lograron adquirir boletos en las primeras 12 horas una nueva oportunidad de viajar a Estados Unidos. El vuelo especial parte en la noche del sábado 18 de julio, garantizando la llegada de los pasajeros con anticipación suficiente para asistir a la final en Nueva York.

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La operación de estos servicios especiales utiliza aeronaves Airbus A330, que integran la flota de largo alcance de Aerolíneas Argentinas y operan rutas intercontinentales. La programación de tres vuelos directos en un lapso de dos días representa un esfuerzo logístico particular por parte de la empresa, que debió ajustar su planificación habitual para atender la demanda extraordinaria vinculada al torneo.

Con tres vuelos especiales directos entre Ezeiza y Nueva York y la ocupación total de los servicios regulares hacia Miami, la aerolínea registra una de las mayores demandas extraordinarias de los últimos años para un evento deportivo internacional.