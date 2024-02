Lisandro salió primero de la novena placa de nominados de Gran Hermano con solo el 8,5% de los votos en contra, pero no pudo festejar porque Santiago del Moro le dijo que tenía que hablarle de su novia.

El jugador fue llevado al confesionario para dialogar con el conductor de Telefe. Antes, Santi explicó qué era lo que estaba sucediendo.

“Él se presentó como alguien soltero, que su novia lo había traicionado, y nunca habló de ninguna relación ni de nadie. Creo que llegó el momento de hablar con él para preguntarle sobre su situación, porque en la casa dijo que está en pareja, no sé si mintió, y porque pronto en la casa van a entrar seres queridos”, detalló Del Moro.

Mili, la novia de Licha, explicó en el estudio que cuando él comenzó el casting estaba soltero, y que después ellos se conocieron. “Yo además no quería aparecer mucho”, indicó la pareja del jugador de Gran Hermano.

En su comunicación con Santiago, Lisandro brindó la misma versión. “Me puse de novio 10 días antes de entrar porque estoy totalmente enamorado”, expresó.

Licha también reveló que le pesa y “lo mata” que no le dijo a Mili que lo vaya a ver a la tribuna la noche que ingresó a la casa de Gran Hermano. Santi le pidió que no se enrosque y que únicamente lo que tenía que hablar era sobre ese dato.

“Me pesa mucho no haberle hecho caso a mi corazón“, enfatizó Lisandro sobre lo de no haber visto a su novia en su última noche antes del reality, pero se mostró aliviado tras la charla con Santiago.

Así quedó la placa de nominados de Gran Hermano

La 9° placa de nominados de Gran Hermano continúa con Virginia, Martín, Joel y Emmanuel; y uno de ellos abandonará la casa en la noche del lunes 12 de febrero.

En la primera parte de la gala, ocurrida en la noche del domingo, se salvaron Lisandro, Bautista y Nicolás.

El conductor del reality, Santiago del Moro, les reveló que todo se definirá en la noche siguiente. “Volvió la placa del año”, comentó Furia, líder de la semana, tras enterarse de que todo se definía el lunes.