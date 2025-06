Luego de que trascendió que Ángela Torres y Rusherking terminaron, Ángel de Brito leyó en su programa “LAM” (América TV) el mensaje que le envió la cantante con respecto a la ruptura; tras esto, la nieta de Diego Torres publicó, en sus redes, parte de su nueva tema denominado “Luz roja”, el cual llamó la atención ya que parece que le está tirando una picante indirecta a su ex.

“La separación es muy reciente. Hace una semana, se rompió todo. No hay terceros”, indicó el comunicador.

Tras estas declaraciones, De Brito decidió dar más detalles sobre los motivos que llevaron a la pareja a separarse. “Fue decisión de los dos. El motivo: reiteradas peleas; no se ponían de acuerdo en varias cosas”, reveló.

Luego, Ángel leyó el mensaje que le envió Torres acerca de cómo terminó el vínculo. “Terminamos súper bien y hay mucho respeto entre nosotros, pero decidimos que era mejor estar solos, para que no se inventen boludeces”, cerró.

La indirecta de Ángela Torres a Rusherking

Mientras tanto, en “TikTok”, la artista se mostró bailando un tema de Lali, que decía: “Un amor que me quiera súper auténtica, que no me haga trampa y no use tácticas”.

Pero, la polémica llegó cuando adelantó una parte de su nueva canción “Luz roja”. “Viajando con vos, me sentí una acompañante y no tu amor”, comenzó diciendo la actriz.

Y, prosiguió: “Creo que no te gusta quién realmente soy. Voy a cruzar la calle, aunque esté la luz en rojo. Si me das la mano, voy a nadar hasta el fondo, no me importa ahogarme”.

Leé más notas de La Opinión Austral