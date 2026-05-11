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En medio del avance del juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan, una de las causas judiciales más sensibles y dolorosas de la historia reciente argentina, la reciente inspección ocular realizada en el submarino ARA Santa Cruz -gemelo del San Juan- volvió a colocar el foco sobre las responsabilidades de la Armada y las versiones que durante años rodearon a la tragedia que terminó con la vida de 44 tripulantes.

La abogada querellante Valeria Carreras, representante de la mayoría de las familias de las víctimas, habló con LU12 AM680 tras la recorrida realizada junto al Tribunal Oral Federal de Río Gallegos y sostuvo que la medida permitió desmontar una de las explicaciones que, según afirmó, intentó instalar la Armada desde los primeros momentos posteriores al hundimiento.

“En esta recorrida quedó expuesta la gran mentira”, disparó la letrada al referirse a la hipótesis vinculada a la válvula Eco 19, señalada como el punto por el cual habría ingresado agua de mar hacia las baterías del submarino.

Valeria Carreras, abogada querellante, este lunes en el Tribunal. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

La entrevista se dio en el marco de la cobertura especial realizada por los periodistas Gisela Castillo y Gustavo Argañaraz, quienes destacaron la relevancia de la inspección ocular llevada adelante días atrás sobre el ARA Santa Cruz, una diligencia considerada clave dentro del proceso judicial que se desarrolla en Río Gallegos.

Carreras recordó que una inspección similar ya se había realizado en 2018 junto a la jueza Marta Yáñez, pero remarcó que volver a recorrer el interior del submarino permitió que los jueces del debate oral pudieran comprender físicamente la complejidad de la embarcación. “Es muy revelador porque hay una gran distancia entre un plano de papel y el fierro directamente”, sostuvo. Y agregó: “Fue muy valioso para comprobar las medidas, la estrechez y la ubicación de los 44 tripulantes”.

La abogada explicó que una de las cuestiones más importantes que quedaron expuestas durante la inspección fue la imposibilidad material de que la válvula Eco 19 se hubiera abierto accidentalmente, como sostuvo tiempo atrás un suboficial identificado como Figueroa en una reunión con el entonces ministro de Defensa Oscar Aguad.

“Los jueces vieron que para abrir esa válvula hay que darle entre 11 y 15 vueltas”, afirmó Carreras. Según detalló, la válvula se encuentra ubicada a casi dos metros de altura y próxima a una escalera, por lo que consideró absurda la explicación de que alguien pudiera haberse apoyado accidentalmente mientras caminaba. “Nadie se sube a una escalera para apoyarse accidentalmente mientras camina”, enfatizó.

La comitiva presente pudo recorrer todo el submarino ARA Santa Cruz, que es un gemelo del ARA San Juan. Se encuentra en los astilleros de Tandanor. (Foto: La Opinión Austral).

La recorrida también permitió reconstruir aspectos internos del funcionamiento del submarino y las condiciones extremas en las que se encontraba la tripulación.

Carreras explicó que los magistrados pudieron observar personalmente la ubicación de los “dips” o picos de oxígeno utilizados en casos de incendio o fugas de hidrógeno y comprender que los tripulantes no estaban concentrados en un único sector. “Quedó claro que la tripulación no estaba toda junta, sino diseminada”, señaló. Y añadió que también se pudo entender “por qué muchos estaban en la proa, que es el sector donde más se produce dióxido de carbono”.

Para la querella, la inspección no sólo tuvo valor probatorio sino también pedagógico para el tribunal. “Sirve para que los jueces, al escuchar los testimonios, puedan recrear mentalmente los laberintos y los kilómetros de tuberías y cables que hay dentro”, explicó. “Solo viéndolo se toma dimensión de la complejidad del submarino”, insistió.

Mientras el juicio atraviesa un breve receso, Carreras adelantó que las audiencias se retomarán el próximo 18 de mayo con una etapa considerada determinante por las partes: la exposición de especialistas técnicos y peritos que participaron de los informes sobre el estado del submarino y las posibles responsabilidades.

“Del lunes al 22 de mayo tendremos audiencias con la parte técnica”, indicó. Entre ellos mencionó a los peritos Bellino y Marford, además de integrantes de la comisión asesora compuesta por Kenny, Trama y Vergallo. La querellante volvió entonces sobre uno de los ejes centrales de la acusación: el estado operativo del ARA San Juan antes de zarpar. “Nuestra acusación es que ese submarino no estaba en condiciones de estar ahí ni de realizar ese patrullaje”, afirmó con contundencia.

Pero además apuntó directamente contra los oficiales imputados que permanecían en tierra durante las horas críticas previas al hundimiento. “No actuaron con la debida diligencia durante las ocho horas que terminaron con la vida de los tripulantes”, sostuvo. En otro tramo de la entrevista, Carreras lanzó durísimas críticas hacia parte de los testigos vinculados a la Armada que ya declararon en el debate oral.

“Noto que la mayoría de los testigos de la Armada son funcionales a proteger a la institución y a los acusados”, aseguró. La abogada fue todavía más dura al referirse a algunas declaraciones escuchadas durante las audiencias. “Algunos han sido muy canallas y cobardes al decir que, como eran marinos de guerra, sabían el riesgo que tomaban”, manifestó.

Según Carreras, existió además un intento deliberado de ocultar información a la sociedad durante los días posteriores a la desaparición del submarino. “Le mintieron a la sociedad a través del vocero Balbi diciendo que estaban bien cuando todos sabían que estaban muertos, porque no hay sobrevida posible tras quince días”, afirmó.

En ese contexto, reveló que la querella ya solicitó que se investiguen presuntos falsos testimonios brindados durante el juicio oral. “Hemos pedido dos falsos testimonios”, indicó.

Consultada sobre la gravedad de ese delito en el marco del proceso, Carreras explicó que el falso testimonio adquiere una dimensión aún más delicada cuando se realiza para beneficiar a personas imputadas. “En este caso se busca beneficiar al imputado, lo cual tiene una pena de hasta diez años”, señaló. Sin embargo, dejó en claro que su principal objetivo no es el castigo penal de quienes mientan ante el tribunal. “Más que meter gente presa, lo que me importa es que digan la verdad”, concluyó.