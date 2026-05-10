El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió este domingo a la denuncia por enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni y expuso su postura sobre la polémica en torno al jefe de Gabinete.
En diálogo con La Nación+ con Luis Majul, Caputo expresó: “Pienso lo mismo que el presidente (Javier Milei) y él piensa que Manuel es una persona honesta y lo defiende como tal. Si pensara que es honesto y no lo defendiera, me parecería trágico”.
En ese sentido, sostuvo que “como ministro, me deja tremendamente tranquilo la actitud del presidente porque el día de mañana podemos estar en esa situación cualquiera de nosotros. Es bueno saber que Milei te va a defender y no va a estar pendiente de si su imagen subió o bajó”.
Al ser consultado si el caso Adorni tiene un impacto en el humor social y la economía, consideró: “Yo no creo que tenga ese impacto. Te diría que entiendo que es la forma de pensar de mucha gente porque es tradicionalmente lo que pasó en Argentina, sobre todo cuando no tenías un gobierno peronista”.
Y amplió: “Hoy Argentina está con un programa económico mucho más sólido que hace que se parezca más a un país normal (…) En un país normal si hay un problema político, no tiene impacto en la economía, no tiene impacto en su moneda, no tiene impacto en el riesgo o país”.
Opinó que “en la economía real, definitivamente nadie va a dejar de invertir en en Argentina por la declaración jurada de Adorni, no tengo ni la más mínima duda (…) Ese efecto no va a influir en el riesgo país, a las pruebas me remito, estamos prácticamente en los mínimos”.
El titular de la cartera de Economía aseveró que el jefe de Gabinete “tiene que presentar todos sus papeles“, pero recalcó: “La ansiedad no pasa precisamente por si Manuel tiene la justicia a favor”.
En este aspecto, argumentó: “La justicia se está moviendo brutalmente rápido, con lo cual nadie tiene que preocuparse de si realmente no tiene las cosas en orden. La justicia no le va a pasar desapercibido… la ansiedad es un tema de cada uno”.
