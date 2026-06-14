Andrea del Boca realizó una denuncia pública contra su compañera Solange, una de las participantes de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe); la actriz apuntó contra la jugadora y la acusó de haber puesto en riesgo su salud durante su paso por la casa.

Desde el inicio del reality, el cual es conducido por Santiago del Moro, la relación entre las dos estuvo marcada por el conflicto y la falta de entendimiento, lo que las llevó a ubicarse en posiciones opuestas; la tensión se mantuvo a lo largo de la competencia y se intensificó después del reingreso de ambas concursantes al programa.

El suceso se dio a conocer cuando Del Boca relató distintos episodios que, según su visión, tuvieron a Solange como protagonista y desencadenaron consecuencias negativas para su bienestar físico y emocional; la artista recordó el accidente que sufrió dentro de la casa, en el que se cayó y se golpeó con fuerza en la boca, lo que le provocó una lesión de gravedad; como resultado, debió abandonar, momentáneamente, la competencia, ya que necesitó atención médica especializada y un periodo de recuperación fuera del entorno televisivo.

La participante también señaló que, desde su primera estadía en el reality, atravesó situaciones complejas relacionadas con su salud; en este marco, mencionó que, la producción del programa, tuvo que intervenir cuando registró un episodio de presión arterial elevada que la llevó a estar bajo observación médica. “Gracias a las telenovelas improvisadas que hacían en la habitación, me levantaba con 18 de presión… Jugaron con la presión, jugaron con la salud, terminé internada. No mezclemos el tema de la salud”, expresó Andrea, visiblemente molesta con la situación y con el accionar de su compañera.

La actriz detalló que el problema de salud fue evidente para todos los que permanecían dentro de la casa y que, el procedimiento médico al que fue sometida, resultó público. “Me hicieron una presurometría y no salió bien, porque no lograban estabilizarme. Todos fueron testigos de lo que pasó. Si vamos a hablar de la salud, hablemos de todo lo que ocurrió”, cerró.

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