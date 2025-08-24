La historia del veto presidencial: el Congreso se prepara para anular una decisión inédita en 22 años Hace 22 años que el Congreso no anula un veto. Ahora, la oposición tiene los votos para insistir con la ley de discapacidad y torcerle el brazo a Milei.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Congreso Nacional no insiste con la sanción de una ley vetada por el Gobierno desde hace 22 años, pero en los próximos días el Parlamento desafiará al presidente Javier Milei ya que el Sendo dejará firme la emergencia en materia de discapacidad.

La última vez que el Parlamento rechazó un veto total fue el 12 de marzo del 2003 en el Gobierno de transición de Eduardo Duhalde, quien asumió el 1 de enero del 2002 tras la renuncia de Fernando de la Rúa en medio de una grave crisis social y economía.

De acuerdo a la Constitución Nacional un Presidente puede vetar en forma total o parcial una ley y el Congreso para insistir con una iniciativa debe reunir en cada cámara los dos tercios de los votos.

Duhalde vetó en forma total la ley 25715 sobre reducción de los aranceles para la importación del azúcar que esa medida fue rechazada por el Congreso Nacional y promulgada en los primeros días de abril del 2003, según detalla la Dirección de Información Parlamentaria.

Desde esa fecha el Congreso no había desafiado a un Presidente como lo hará ahora cuando el Senado, en un plazo de 15 días, deje firme la ley de emergencia en materia de discapacidad, que actualiza los valores en las prestaciones y las pensiones que es rechazada por el Gobierno Nacional.

La Cámara de Diputados aprobó por 172 votos la insistencia de la ley de emergencia en discapacidad que fue vetada porque el Gobierno sostiene que rompe el equilibrio fiscal y en un plazo de quince días hará lo propio el Senado Nacional ya que tiene los dos tercios para tomar esa decisión.

De acuerdo a la oficina de Presupuesto Nacional la ley votada en el Congreso puede tener un impacto entre 0,25% y 0,45% del PIB, aunque señalo que podría ser mayor por diferentes medidas incluidas en la Ley que no son posibles de estimar.

Otra ley que se encamina a ser confirmada por el Congreso Nacional si el Gobierno decide como ya lo anunciado vetar es la que declara la emergencia de del hospital Garrahan, ya que fue aprobada con mas de dos tercios tanto en diputados como en el Senado.

Desde que asumió el presidente Javier Milei veto seis leyes, dos veces el aumento jubilatorio, el incremento del presupuesto universitario, la moratoria previsional, la emergencia en materia de discapacidad y la ayuda a los inundados de Bahia Blanca.

Hasta ahora pudo blindar las dos leyes vinculadas al aumento de haberes a los jubilados ya que en el 2024 y el último miércoles consiguió el tercio necesario para ratificar esa medida del Poder Ejecutivo.

Datos sobre vetos desde 1983 a la fecha

En los últimos 42 años, el Congreso Nacional ha insistido en 41 oportunidades vetos totales o parciales, y el presidente que mas derrotas tuvo hasta ahora es Duhalde, ya que la mitad de sus medidas fueron rechazadas por el parlamento.

Duhalde en años y medio de mandato vetó en forma total 13 leyes de las cuales 7 fueron promulgadas luego de la insistencia votada por el Congreso Nacional.

De todas maneras, el presidente de la Nación que mas vetos totales realizó fue Carlos Menem que estuvo 10 años de mandato ya que lo hizo en 95 oportunidades y solo 18 de esa leyes fueron confirmadas por el Congreso Nacional.

El primer presidente de la restauración democrática en 1983 Raúl Alfonsín vetó en forma total 37 leyes en sus cinco años y medio de mandato, mientras que Néstor Kirchner lo hizo en cuatro años en 13 oportunidades.

El único presidente que no vetó en forma total ningún proyecto fue Alberto Fernández, mientras que Cristina Fernández de Kirchner en sus ocho años de gestión vetó en forma total 3 leyes, entre ellas la ley jubilatoria para que los haberes representen el 82 por ciento móvil.

Otro presidente que no tuvo mayoría tampoco en el Congreso fue Mauricio Macri que realizó cinco vetos totales pero el Congreso no rechazó ninguno de ellos.

Entre las leyes rechazadas por Macri figuran la emergencia tarifaria, y la emergencia ocupacional.