Ricardo Arjona vuelve a demostrar el enorme vínculo que mantiene con el público argentino; tras agotar 14 presentaciones en el Movistar Arena, el cantante confirmó tres nuevas fechas y alcanzó un impactante total de 17 conciertos en el estadio porteño, demostrando su gran convocatoria.
Las nuevas funciones serán los días lunes 1, martes 2 y viernes 5 de julio de 2026; las entradas estarán disponibles a partir del martes 26 de mayo, a las 9:30 hs, a través de la web oficial del Movistar Arena: https://www.movistararena.com.ar/show/2315f082-a3dc-47ab-bfb9-509b8ff9b834
Arjona suma fechas en Argentina
La demanda de entradas fue tan grande que, las localidades para las primeras fechas, se agotaron rápidamente, obligando a sumar nuevos shows para que más fanáticos puedan disfrutar del esperado regreso del músico guatemalteco a los escenarios argentinos.
Con esta serie histórica de conciertos, Arjona reafirma, una vez más, su enorme convocatoria en Argentina.
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