La inflación de enero fue de 2,9 por ciento, con una marcada suba en los precios de los alimentos, informó el Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos). El dato se conoció luego de la polémica renuncia de Marco Lavagna a la conducción del organismo. En términos interanuales, el IPC mostró un incremento de 32,4%.

El rubro con mayor aumento mensual fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, con una variación de 4,7%, seguido por Restaurantes y hoteles, que registró un alza de 4,1%.

Además, Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia en la variación mensual a nivel regional, impulsada principalmente por los aumentos en Carnes y derivados y en Verduras, tubérculos y legumbres.

En el otro extremo, Educación presentó una suba de 0,6%, mientras que Prendas de vestir y calzado exhibió una baja de 0,5%, las variaciones más bajas del mes.

Por categorías, los precios Estacionales encabezaron los incrementos con 5,7%, seguidos por el IPC núcleo (2,6%) y los Regulados (2,4%).

Respecto de la salida de Lavagna, el exfuncionario trabajaba desde 2022, durante la gestión de Alberto Fernández, en la elaboración de un nuevo índice. Según explicó Joaquín Cottani, exviceministro de Economía, la metodología ya estaba terminada desde mediados de 2024.

No obstante, el Gobierno nacional optó por no aplicarla y anunció el diseño de un indicador alternativo. De acuerdo con estimaciones oficiales, debido al tiempo que demandará la elaboración de la nueva Encuesta de Hogares, la puesta en marcha del nuevo IPC se postergaría hasta 2030.

