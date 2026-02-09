Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero, que mostraría una leve desaceleración en relación con el cierre del año pasado, en un contexto marcado por la polémica en torno a la postergación de la nueva forma de medición y la salida de Marco Lavagna.

Según estimaciones privadas, el indicador inflacionario reflejaría en enero una variación inferior al 2,8% registrado en diciembre, lo que interrumpiría la tendencia ascendente que se observa desde junio de 2025 y que se profundizó a partir de septiembre, cuando los registros volvieron a ubicarse por encima del 2%.

De esta manera, el índice que el organismo difundirá bajo la metodología vigente se mantendría por encima de ese umbral, pese a un leve retroceso dentro del sendero alcista de los últimos meses.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central a partir de proyecciones privadas, estimó que la inflación del primer mes de 2026 se ubicó en 2,4% y proyectó una variación interanual del 22,4% para el cierre del año.

Como anticipo, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires alcanzó en enero el 3,1%, lo que implicó una aceleración de 0,4 puntos porcentuales frente a diciembre (2,7%). En términos interanuales, el incremento de precios en el distrito porteño llegó al 31,7%.

El registro de la capital resultó superior a las estimaciones nacionales debido a que el IDECBA ya aplica la fórmula actualizada para medir la inflación, basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/18 con base 2021. Esa metodología debía comenzar a regir este mes en todo el país, aunque finalmente continuará utilizándose la ENGHo 2004/05.

El informe de la consultora Equilibra indicó que la inflación mensual avanzó al 2,2% en enero, con los principales incrementos en restaurantes y hoteles (3,8%), bienes y servicios varios junto con alimentos y bebidas no alcohólicas (ambos 3,1%) y salud (2,8%). La variación interanual fue calculada en 32%.

El economista senior de la consultora, Gonzalo Carrera, vinculó la desaceleración mensual a tres factores: “alimentos y bebidas no estacionales descenderían más de 1,5 puntos porcentuales, por carne más calma; baja en regulados tras fuertes subas en transporte público, nafta y tabaco de diciembre, y dólar estable que abarató ciertos bienes del resto de la núcleo”.

Por su parte, EcoGo Consultores estimó que la inflación en alimentos y bebidas llegó al 2,5% en enero y sostuvo que “la suba estuvo liderada por la categoría verduras, mientras que las carnes mantuvieron incrementos en torno al 3,6% mensual”.

La Fundación Libertad y Progreso calculó que la inflación cerró enero en 2,6%. En ese escenario, la entidad estimó una variación interanual del 32,1% en el primer mes del año, “evidenciando una aceleración, en línea con la dinámica observada” a partir de octubre.

No obstante, la consultora se mostró optimista respecto del comportamiento de los precios en el corto plazo y proyectó que en “febrero podría revertirse esta tendencia y retomarse el proceso de desaceleración interanual”.

Al analizar la suba registrada en los últimos meses, explicaron que “la leve aceleración inflacionaria que hemos visto es el reflejo de la baja de la demanda de pesos por la creciente incertidumbre electoral que depreció nuestra moneda”, y señalaron que “esto hizo subir los tipos de cambio y, posteriormente, fue impulsando el alza de los productos comerciables como alimentos y bebidas, cuestión que continúa sucediendo”.

Desde la entidad remarcaron que “llevará tiempo para que el total de esa pérdida de valor del peso se termine de reflejar en todos los precios, pero debería ser decreciente en la medida que cada vez una mayor proporción de todos los bienes y servicios ya la incorporaron, quedando menos por hacerlo”.

El relevamiento de precios minoristas de la consultora C&T para la región del Gran Buenos Aires registró en enero un aumento mensual del 2,4%, “rompiendo la tendencia al alza de los meses previos”. Con esos datos, estimaron que el IPC interanual marcaría un 29,2%.

Al desagregar por rubros, el informe destacó que alimentos y bebidas encabezó los incrementos del mes con una suba del 4,1%, al señalar que “el movimiento estuvo muy influido por la fuerte suba de las verduras” y agregar que “la carne fue determinante también, al aumentar en torno al 5%, pero se trato del menor ritmo desde octubre”.

