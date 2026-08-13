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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó este jueves el dato de inflación correspondiente a julio de 2026. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación del 2,1%, acumuló un 19,3% en lo que va del año y alcanzó una suba del 33,8% interanual.

El mayor incremento mensual se registró en Recreación y cultura, con un 5%, impulsado principalmente por el aumento de los paquetes turísticos y los servicios culturales durante las vacaciones de invierno.

Le siguieron Restaurantes y hoteles, con 2,8%; Salud, con 2,5%; Comunicación, con 2,4%; y Servicios públicos y Bienes y servicios varios, ambos con 2,2%.

Prendas de vestir y calzado fue la única división que registró una variación negativa, con una baja del 1,3%.

En el otro extremo, Prendas de vestir y calzado fue la única división que registró una variación negativa, con una baja del 1,3%.

Por su parte, Alimentos y bebidas no alcohólicas, uno de los rubros de mayor incidencia en el IPC, registró un incremento del 2% durante julio. En tanto, Bebidas alcohólicas y tabaco aumentó 1,5%.

La inflación en la Patagonia

Por regiones, el mayor incremento se registró en el Gran Buenos Aires, con 2,3%. La Patagonia quedó en el 2%, al mismo nivel que las regiones Noreste, Noroeste y Pampeana. Cuyo, en tanto, registró la menor variación regional, con un 1,9%.

En la Patagonia, la inflación estuvo casi a la par de la nacional. (Foto: La Opinión Austral).

Cabe destacar que en la Patagonia, lo que más aumentó fue -al igual que la general- el rubro Recreación y Cultura con el 2,8%. Le siguieron Vivienda, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles con el 2,5%. En tercer lugar, Comunicación con 2,3%.

En cuanto a las categorías del IPC, los precios estacionales aumentaron 4,5%, mientras que los regulados subieron 2,1%. La denominada inflación núcleo, que contempla los bienes y servicios que no dependen de factores estacionales, registró un incremento del 1,8%.

Canastas básicas

El informe del INDEC también reflejó la evolución de las canastas que determinan los niveles de indigencia y pobreza.

La Canasta Básica Alimentaria (CBA) para un hogar compuesto por una pareja de adultos y dos niños menores alcanzó los $708.016, con un aumento del 2,6% mensual y del 37,4% interanual.

Por encima del índice general de inflación, la variación de la CBA da cuenta del impacto de los alimentos sobre los ingresos familiares.

Los datos del INDEC, por región geográfica.

En tanto, la Canasta Básica Total (CBT), que establece el umbral de la línea de pobreza, llegó a $1.564.716 para el mismo tipo de hogar. El incremento fue del 2,2% respecto de junio y del 36,1% en términos interanuales.

Cómo evolucionó la inflación durante 2026

El dato de julio se ubicó por encima del registro de junio, cuando la inflación había sido del 1,9%.

La evolución mensual del IPC durante este año fue:

Enero: 2,9%.

2,9%. Febrero: 2,9%.

2,9%. Marzo: 3,4%.

3,4%. Abril: 2,6%.

2,6%. Mayo: 2,1%.

2,1%. Junio: 1,9%.

1,9%. Julio: 2,1%.

En el caso de los alimentos, el comportamiento fue más irregular: aumentaron 4,7% en enero, 3,3% en febrero, 3,4% en marzo, 1,5% en abril, 2,5% en mayo, 1,3% en junio y 2% en julio.