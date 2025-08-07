Tras la viralización del video íntimo de Mauro Icardi, el cual habría sido grabado años atrás, Wanda Nara contraatacó con humor, picardía y un nivel de ironía que no pasó desapercibido: la empresaria se convirtió en la cara de una provocadora publicidad para una marca de maní, cargada de dobles sentidos y palitos a su ex.

Todo comenzó como una broma en redes, cuando Wanda aseguró, en tono de burla, que pronto haría una publicidad de maní, pero el chiste se convirtió en realidad y, ahora, compartió en su cuenta de Instagram la flamante campaña que protagonizó para una famosa marca de maní con un guión bastante polémico.

“No sé ustedes, pero yo, cuando algo me gusta, me la juego”, se escuchó decir a la empresaria, mientras recorre su cocina y prueba distintos productos a base de maní.

Con un impecable acting y su ya clásica mirada directa a cámara, la modelo, redobla la apuesta: “Fanática desde siempre, y… Ahora, oficialmente”, añadió, con picardía; el cierre de la publicidad, es un guiño directo al escándalo. “Orgullosamente manicera”, lanzó con una sonrisa.

Qué dijo Wanda Nara cuando fue consultada si volvería con Mauro Icardi

La empresaria volvió a prender fuego a Icardi, en medio de su guerra mediática y judicial por cuestiones referidas a las dos hijas que tienen en común, cuando le consultaron si estaba dispuesta a darle otra oportunidad al futbolista.

“¿Volverías con Mauro si te insiste?”, fue la consulta que le hizo un cronista a Wanda, tal como se pudo ver en “Puro Show” (El Trece), el programa conducido por Pampito y Matías Vázquez, a lo que la empresaria, ni dudó: “No”, indicó, picante.

“Pero… ¿te insiste?”, indagaron, y Nara, una vez más, prefirió sembrar dudas sobre si la actual pareja de Eugenia “La China” Suárez le sigue escribiendo para intentar recomponer su vínculo. “No voy a hablar de eso”, cerró, entre risas pícaras.

