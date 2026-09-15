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La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora revocó este martes el habeas corpus que frenaba la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.

La medida había sido dispuesta por Marta Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Juvenil N.° 2 de ese departamento judicial, al considerar que no estaban dadas las condiciones para aplicar la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años en territorio bonaerense.

De acuerdo con el fallo, los jueces Miguel Carlos Navascues y Miguel María Alberdi hicieron lugar a la apelación presentada por el fiscal Hernán Ceruti y calificaron de “inadmisible“ la suspensión de la ley 27.801 por 60 días mediante una medida cautelar.

Los argumentos de la jueza

El fallo de la Cámara repasó los fundamentos planteados por Pascual y por la Asociación Civil “No seas pavote”, integrante de la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.

“El fundamento central de su decisión fue la protección de los derechos fundamentales de los adolescentes privados de la libertad en el ámbito de esta Provincia, ante la falta de condiciones materiales e institucionales adecuadas para la implementación de la citada ley”, señala la resolución.

Qué planteó el fiscal

En tanto, Ceruti consignó que el habeas corpus “exige la existencia de una amenaza concreta a la libertad ambulatoria o a las condiciones en que ésta habrá de ejercerse, y no puede sustentarse exclusivamente en una eventualidad futura cuya ocurrencia no ha sido demostrada”.

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