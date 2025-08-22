Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El exsecretario de Obras Públicas durante el kirchnerismo, José Francisco López, recibió este viernes una pena unificada de 13 años de prisión, multa e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, según resolvió el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2.

La decisión fue tomada por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Luciano Gorini y Andrés Fabián Basso, quienes unificaron en una resolución de 24 páginas las distintas condenas firmes que pesaban sobre el exfuncionario, recordado por el escándalo del convento de General Rodríguez en 2016, cuando fue sorprendido con bolsos que contenían 9 millones de dólares, joyas y armas.

La sanción abarca tres fallos anteriores:

Causa Vialidad (2022): López recibió 6 años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, expediente en el que también fue condenada Cristina Fernández de Kirchner.

Causa por enriquecimiento ilícito (2019): el Tribunal Oral Federal N°1 lo halló culpable y le impuso otros 6 años de cárcel y una multa del 60% del incremento patrimonial ilícito.

Portación ilegal de armas (2017): el Juzgado Correccional N°3 de Mercedes le dictó un año y siete meses de prisión efectiva.

Con estas causas acumuladas y tras el rechazo de la Corte Suprema a los recursos extraordinarios, el TOF 2 definió fijar una pena única cercana al máximo legal.

Argumentos de la condena

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola se habían opuesto a la unificación de penas, argumentando que algunas ya se encontraban cumplidas. Sin embargo, de manera subsidiaria pidieron una sanción de 13 años y medio.

En su fallo, el tribunal destacó la gravedad de los delitos de corrupción y subrayó que López, por su formación técnica y posición política, actuó desde la “primera línea del Estado Nacional” afectando directamente al sistema democrático.

“Los hechos juzgados se inscriben como actos graves de corrupción”, afirmaron los magistrados, quienes remarcaron que el exfuncionario utilizó sus conocimientos profesionales y vínculos políticos para dar apariencia de legalidad a maniobras ilícitas.

La sentencia también incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, la prohibición de portar armas y una multa del 60% del valor del enriquecimiento comprobado.

López permanece detenido en la cárcel federal de Ezeiza, donde fue notificado personalmente de la resolución.

