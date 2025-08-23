Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Cande Tinelli, la hija de Marcelo Tinelli, utilizó su Instagram para relatar el duro momento que atraviesa con su perrita Linda, un Jack Russell que ha sido compañía constante en su vida; en una imagen donde acaricia, tiernamente, la cabecita de la mascota, la influencer publicó un mensaje desgarrador que dejó ver la magnitud de su tristeza. “Hoy siento que es el día más triste de mi vida… Me enteré, luego de una biopsia de la vejiga de mi perra, que tiene un tumor maligno que no se puede operar”.

Cande, que se ha mostrado siempre muy cercana a los animales y defensora de sus derechos, continuó expresando su angustia. “No sé por qué lo comparto, quizás, necesito consejos”, indicó; además, buscó acercarse a su comunidad virtual para encontrar algún consuelo o experiencia que le diera un poco de esperanza: “O saber si alguien ya vivió esto y me da algo de esperanza, al menos, en el tiempo que le quede de vida. Gracias por leerme”.

Horas más tarde, Cande volvió a referirse al tema, agradeciendo los mensajes de apoyo que le hicieron llegar sus seguidores y fans, muchos de los cuales compartieron relatos similares y palabras de contención.

Mica Tinelli anunció su ruptura con Licha López tras seis años de relación

Luego de varios rumores que circularon en los últimos días, Mica Tinelli rompió el silencio y confirmó su separación de Licha López tras seis años de relación, además de explicar los motivos detrás de la ruptura.

En este marco, Pepe Ochoa dio a conocer la noticia en “LAM” y afirmó que “él la dejó porque se desenamoró”; por su parte, Yanina Latorre mencionó que la pareja ya había atravesado varias crisis.

A raíz del impacto mediático, Paula Varela se contactó con Mica y compartió sus declaraciones en vivo durante Intrusos. “Es verdad que estamos separados; venimos de una crisis que se fue complicando cada vez más”, expresó la hija de Marcelo Tinelli.

“La distancia, en algún momento, ya se vuelve imposible, más cuando cada uno prioriza sus trabajos, como fue en nuestro caso”, agregó, haciendo referencia a que ella reside en Buenos Aires, mientras que Lisandro, actualmente, juega en Belgrano de Córdoba; en 2019, cuando comenzaron su relación, él formaba parte de Boca Juniors; en 2022, fue transferido a los Xolos de Tijuana, en México, y, al año siguiente, jugó para el Khaleej Club de Arabia Saudita.

“Esto pasó hace más o menos un mes, pero nos amamos un montón. No hubo desamor ni nada que ver. Solo distancia y desgaste, que es lo que más nos venía pasando a ambos”, concluyó la empresaria.

Cómo comenzó la historia de amor entre Mica Tinelli y Licha López

El primer encuentro entre Mica y Licha fue en 2019. “No tenía idea de quién era, miré un poco su perfil, vi que decía que jugaba en Bocay le pregunté a mi hermano Fran, que estaba conmigo. Me explicó que había llegado hacía poco para jugar en Argentina. Le contesté y, así, empezamos a hablar”, rememoró ella en su momento sobre los inicios del romance.

En ese período, el futbolista se encontraba de vacaciones en Italia, alojado en la casa de Wanda Nara y Mauro Icardi en Milán.; dos semanas después, regresó a la Argentina y la invitó a Mica a cenar en su hogar.

