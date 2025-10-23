Los candidatos de La Libertad Avanza Santa Cruz desarrollaron su acto de cierre este jueves en la sede ubicada en Avenida Kirchner 1265, Río Gallegos.

Jairo Guzmán, Perla Gómez de la Fuente y Matías Alzugaray encabezan la lista provincial, acompañados por los suplentes Analia Barría, Giovany Albea y Paula Álvarez. “¡Vamos a ganar!”, aseveró Guzmán.

El aspirante a diputado nacional remarcó ante su militancia: “Lo único que nos motiva es sacar a Santa Cruz adelante (…) que tengamos posibilidades en esta tierra”, y agregó: “Tenemos la oportunidad de darle al presidente Javier Milei las manos que necesita para llevar a cabo las reformas y poder salir adelante”.

El domingo 26 de octubre, los santacruceños acudirán a las urnas para renovar tres cargos de diputados nacionales, en una elección que promete definiciones clave para la provincia. Este jueves 23 marca la última jornada de campaña, y cada postulante despliega su estrategia para acercarse a los votantes.

En ese marco, Daniel Álvarez, candidato de Provincia Unidas Por Santa Cruz, realizó su cierre en Pico Truncado desde las 19:00, en el gimnasio del Polideportivo del Sindicato Petroleros SIPGER.

Por su parte, en Río Gallegos, Juan Carlos Molina, candidato de Fuerza Santacruceña, emprendió una caminata en el barrio San Benito. Estuvo acompañado por el intendente Pablo Grasso, con punto de encuentro en la Plaza de los Troncos pasadas las 17:00.