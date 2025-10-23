Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este jueves Fuerza Santacruceña cerró su campaña con un acto y posterior caminata por el barrio San Benito de Río Gallegos, encabezada por el cura y primer candidato a diputado nacional, Juan Carlos Molina. La actividad principal se realizó en la plaza de Troncos, en la calle 13 de ese populoso sector barrial, con la presencia de dirigentes municipales.

Un nutrido grupo de personas esperaban a Molina pasadas las 17:30 para formar parte de este acto realizado fundamentalmente para agradecer a la militancia. También se hizo un recorrido por el barrio para charlar con los vecinos y dar a conocer la propuesta, previo a la veda electoral que será a partir de este viernes a las ocho de la mañana.

Luego de sacarse unas cuantas fotos, el cura Molina habló ante la militancia en un último mensaje de campaña: “Cuando me dicen que estamos militando, yo le cambio y le apuesto a algo más: nos estamos militando. Somos un nosotros, acuérdense de eso. Nadie se salva solo, y gracias por estar, gracias por salir”.

Molina levanta la mano en saludo a los militantes. Dijo que no realizaron acto por la muerte del joven caletense. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Asimismo, comentó que el resto de los candidatos estaban en el interior, “cuidando cada uno de los pueblos”. En el caso de Moira Lanesán Sancho se encontraba en la localidad de Gobernador Gregores.

“Este es el final de nuestra campaña, ¡qué bueno que sea acá! Qué bueno que sea en un barrio bien profundo de nuestra ciudad, qué bueno que sea así: militando, golpeando puertas, saliendo, encontrándonos, abrazándonos, tomando un mate, sonriendo” sostuvo Molina.

Y añadió: “No se olviden de sonreír en estos tiempos de crueldad, de dolor, de descarte, donde usan toda la estructura para hacer daño, donde usan toda la estructura para operar, donde usan toda la estructura de crueldad para dejar a los otros afuera. Nosotros nos juntamos, nosotros compartimos, nosotros somos unos distintos”.

Molina y Grasso sacándose fotos con la militancia que se acercó a la plaza de Troncos del San Benito. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Más adelante, subrayó: “Nosotros tenemos una fuerza, que es la fuerza de Santa Cruz. Gracias por estar, por venir, por ser compañeros. Gracias a todos los del interior y a Moira Lanesan (segunda en la lista), que está cuidando Gregores, que esta noche va a estar en San Julián; gracias a los otros candidatos que se quedaron cuidando cada uno de los pueblos”.

Agradeció igualmente a “todos los compañeros y todas las compañeras que se sienten perseguidos, que no se pueden sacar una foto, que si van a ser fiscales tienen miedo de quedarse sin trabajo, gracias porque le pusieron todo lo que hay que ponerle y no tuvieron miedo, y salieron a la calle igual. Porque el miedo nos paraliza, pero Santa Cruz nos hace salir adelante. Somos unos distintos y lo vamos a demostrar juntos el 26 de octubre: a salir a romperla”.

“Tenemos que ser una oposición sólida”

Luego, entrevistado por los medios, entre ellos La Opinión Austral, se refirió a este atípico cierre de campaña: “No hay acto de cierre de campaña, decidimos que no. Parecía bueno encontrarnos con la gente, estar en la calle, que nuestro escenario sea una plaza, que nuestro escenario sea el encuentro con el otro, que nuestro micrófono sea una voz ronca, y esto es lo que estamos haciendo”.

Aclaró que “venimos recién de zona norte. Tampoco nos parecía bueno hacer una cosa muy fuerte cuando tenemos un pibe muerto en Caleta Olivia (Nahuel Marcial), cuando tenemos un montón de desocupados en Las Heras, cuando nos está pasando lo que nos está pasando en la provincia”.

Molina desde la altura, le dio un último impulso a la gente que lo acompaña para la elección del domingo. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

En ese mismo sentido, Molina señaló: “No es tiempo para poner una estructura para una finalización de campaña. Nos parecía mejor esto: estar encontrándonos con la militancia, con el abrazo, la foto. La campaña se basó en eso: en salir al encuentro, en escuchar, en ver cómo estamos y qué podemos hacer de ahora en adelante”.

Enfatizó que “sabemos lo que vamos a hacer de ahora en adelante: hay que romper las urnas el 26. Tenemos que ir a votar, es muy importante porque eso es democracia, pero también porque nosotros decimos con nuestro voto cómo estamos y qué necesitamos”.

Consultado por la preocupación más grande que le trasmitió la gente, respondió: “Me encontré con palabras que no veníamos escuchando en Santa Cruz: la palabra hambre, esa destruye; la palabra droga, nuestros barrios y lugares tienen mucha droga; la delincuencia, los miedos y temores; la falta de trabajo, los salarios indignos; y mucho, la palabra crueldad”. Molina a La Opinión Austral: “Tenemos que ser una oposición sólida, consolidada frente a un modelo que viene con más destrucción”. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

También fue abordado por qué posición llevará al Congreso en caso de ser electo: “Nosotros tenemos varias cosas: lo primero, tenemos que ser una oposición sólida, consolidada frente a un modelo que viene con más destrucción, y hay que poder parar y decir ‘no’ a la reforma laboral, ‘no’ a la reforma previsional, y empezar a decir ‘sí’ a otro tipo de reforma: una reforma judicial para que no sea cómplice de este poder político”.

Esbozó que “la Patagonia tiene que volver a tener su bloque patagónico, que defienda toda la región, desde la nafta más barata, cruzando el río Colorado como la teníamos antes, hasta el subsidio de gas y la soberanía alimentaria. En Santa Cruz, volver a defender y trabajar con la obra pública, pensar seriamente en las represas, pensar seriamente en Yacimientos Carboníferos Río Turbio, pensar en el tema del petróleo que el otro día lo licitaron… Trabajo tenemos un montón, el proyecto más grande es volver a pensar en la gente”.

Para finalizar, le dejó un mensaje a la gente que duda sobre ir a votar o que está indecisa: “La política es buena, es necesaria, la política construye. Necesitamos hacer política buena, y por eso tenemos que ir a votar, no le tengan miedo. La presencia del Estado hace que podamos vivir felices. El 26 de octubre andá a poner tu voto pensando en los discapacitados, en los jubilados, en que tengamos más trabajo, pensando en cómo están los hospitales… Nadie se salva solo, la política es buena y nos salvamos juntos”, expresó.