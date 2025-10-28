Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Después de mucho tiempo sin aparecer ante las cámaras ni en redes sociales, Analía Rivero, la madre de Mauro e Ivana Icardi, rompió el silencio y compartió un video junto a su hija menor; en las imágenes, madre e hija se mostraron muy unidas, en un clima de risas y complicidad, respondiendo preguntas de sus seguidores y dando detalles desconocidos sobre su relación actual.

La aparición causó gran repercusión, ya que Rivero siempre había optado por mantener un perfil bajo desde los conflictos familiares que trascendieron públicamente años atrás; durante la charla, Analía se sinceró sobre su manera de expresar el afecto hacia sus hijos. “Soy más de demostrar con hechos que con palabras; he demostrado bastante bien mi cariño y que los quiero”, manifestó.

Ivana, entre risas, retrucó en tono cómplice: “Eso lo dice ella”, dejando ver la confianza y cercanía que mantienen pese a la distancia; la hermana de Icardi reveló que, aunque viven separadas desde hace seis años, el contacto entre ambas es frecuente. “Hablamos casi todos los días, hacemos videollamadas y el vínculo es muy fluido”, reveló.

La reaparición pública de Rivero sorprendió porque, durante la conversación, evitó mencionar al futbolista, con quien habría tenido una relación más distante en los últimos años; sin embargo, el gesto no pasó desapercibido para los seguidores, ya que, días atrás, el jugador del Galatasaray publicó una foto junto a su madre por el Día de la Madre, lo que muchos interpretaron como una señal de reconciliación.

Los seguidores de Ivana celebraron el video, destacando la naturalidad y calidez con la que ambas se mostraron.

