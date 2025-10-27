Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Mauro Icardi volvió a estar en el centro de la polémica por un gesto que, muchos, consideraron fuera de lugar; en el día del cumpleaños número nueve de su hija Isabella, fruto de su relación con Wanda Nara, el futbolista publicó una escandalosa historia en Instagram: compartió una foto de la actriz Eugenia “lLa China” Suárez, su actual pareja, acompañada de la frase “Mi cita de todos los días”, junto a un emoji enamorado y un corazón rojo.

El posteo fue interpretado por muchos como una provocación, ya que coincidió con la gran celebración que Wanda organizó en Buenos Aires para su hija menor; mientras la conductora de “MasterChef Celebrity” mostraba, en redes sociales, los preparativos de una fiesta llena de detalles y ternura, Icardi se encontraba en Estambul disputando un partido clave con su equipo.

El Galatasaray de Turquía venció 3-1 al Göztepe con el último tanto convertido por el rosarino, motivo por el cual no pudo viajar a la Argentina para acompañar a su familia.

La reacción en redes, fue inmediata: miles de usuarios comentaron la coincidencia entre la publicación del futbolista y el cumpleaños de Isabella, interpretando el mensaje como una indirecta o un descuido; mientras tanto, Wanda compartió imágenes de la pequeña disfrutando con amigos y familiares, sin mencionar, en ningún momento, al jugador.

Según versiones cercanas al entorno del futbolista, Mauro tiene previsto regresar a la Argentina, recién, en diciembre, durante el parate de la Superliga turca, para reencontrarse con sus hijas y pasar las fiestas; hasta entonces, seguirá concentrado en su equipo.

Leé más notas de La Opinión Austral