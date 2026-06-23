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Lionel Messi volvió a hacer historia y La Opinión Austral lo reflejó en una tapa especial que recorrió el país y obtuvo reconocimiento nacional e internacional.

Este lunes, el capitán de la Selección Argentina marcó un golazo en el primer tiempo del encuentro ante Austria para romper el cero y convertirse en el máximo goleador de la historia de los mundiales en soledad, superando al alemán Miroslav Klose. Como si fuera poco, anotó nuevamente en la última jugada del partido para alcanzar las 18 conquistas mundialistas mientras disputa su sexta Copa del Mundo.

La magnitud del logro motivó una edición especial de La Opinión Austral que reunió, en un impactante collage, cada uno de los 18 goles convertidos por Messi en citas mundialistas. La portada no pasó desapercibida y fue destacada este martes por Eduardo Feinmann, quien la calificó como “la más linda del mundo” durante su programa El Noticiero de A24.

Tapa especial del martes 23 de junio de 2026. Lionel Messi: 18 goles en Mundiales.

“Vimos las tapas del mundo, para mí la tapa más linda es Argentina y no es de un diario nacional, es de un diario de una provincia: La Opinión Austral. ¡Mirá qué linda tapa!. Cada recuadro es uno de los 18 goles de Messi. Para mí es la tapa más linda del día de hoy en el mundo”, expresó Feinmann.

Además, remarcó el diferencial de la propuesta editorial santacruceña: “Mirá que miré todas las tapas. Porque todos mencionaron los 18 goles, pero nadie más los puso”.

Sus colegas coincidieron con el elogio y destacaron la creatividad del diseño. “¡Qué buen collage! Muy ingeniosa también”, señalaron al aire.

Una tapa que sintetiza la historia de Messi en los mundiales

La portada especial de La Opinión Austral, medio perteneciente al Grupo Crónica, tuvo como punto de partida una idea de Emmanuel Quiroga, director de arte y diagramador del diario, quien junto al editor Juan Manuel Reyna llevó adelante la realización de la tapa. La propuesta contó con el acompañamiento de Hugo Ferrer, director del Grupo Crónica y responsable periodístico del Grupo La Opinión Austral.

Tras el reconocimiento de Feinmann, Hugo Ferrer dialogó en vivo con el periodista y explicó el impacto que tuvo la tapa: “Te agradezco el elogio. La verdad que ha tenido gran rebote, porque en esa edición nosotros reflejamos los goles de Messi en todos los mundiales. Fue una manera de celebrar lo que pasó ayer con Lio. Es una tapa que ha dado que hablar”, afirmó.

Para él, el valor de la portada radica en la carga emocional que despierta en millones de argentinos. “En cada recuadro hay una historia personal de cada argentino. Cada uno lo vivió a su manera. Además, recuerda dónde estuvo, cómo lo vio, con quién lo vio y qué estaba haciendo”, señaló.

El trabajo de Quiroga fue clave en la construcción visual del concepto, que logró sintetizar en una sola imagen la trayectoria mundialista del capitán argentino. “Hay que poner en valor en los diarios a los directores de arte, los diseñadores y los diagramadores, que son parte de la estructura clave, como los periodistas, los fotógrafos. Como nos pasa en la televisión con los camarógrafos y nuestros conductores y cronistas. En el papel, en el diario que sigue vigente, los diseñadores de arte y armadores siguen siendo clave”, sostuvo.

También destacó la vigencia de las tapas de los diarios en tiempos de consumo digital. “Nos orgullece liderar en este contexto la tapa de Lio Messi, en la cual pudimos reflejar con los 18 goles todo el sentimiento de un país y del mundo”, sostuvo.

Gastón Samá, Mauricio López, Barbie Corvalán y Matías Ruffet, hablaron de la tapa de LOA

Ferrer reveló además que el diseño original mostraba a Messi “como si fuera un rey en un trono con la pelota”, aunque finalmente optaron por la imagen del capitán gritando su histórico gol, una fotografía cargada de simbolismo y emoción.

La publicación coincidió además con otra fecha emblemática para el fútbol argentino: los 40 años del inolvidable gol de Diego Maradona a Inglaterra en el Mundial de México 1986. Una conexión histórica que terminó potenciando aún más una tapa que, según Feinmann, fue “la más linda del mundo”.

Mariela Fernández y Gustavo Chapur, conductores de Crónica TV.

Con una propuesta visual innovadora y una síntesis de toda la trayectoria mundialista de Messi, La Opinión Austral logró plasmar en una sola imagen un recorrido que ya forma parte de la historia grande del fútbol.