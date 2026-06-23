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El juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan tuvo este martes una de sus jornadas más intensas en el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz. Con la cobertura especial de La Opinión Austral, las querellas que representan a los familiares de las víctimas formularon sus alegatos finales, reclamaron condenas para los cuatro exjefes navales acusados y sostuvieron que la tragedia ocurrida en noviembre de 2017 fue consecuencia de una cadena de negligencias que permitió la navegación de una embarcación que, según afirmaron, no reunía las condiciones mínimas de seguridad.

La audiencia fue presidida por el juez Mario Reynaldi, acompañado por los vocales Luis Alberto Giménez, Enrique Baronetto y Guillermo Quadrini, este último de manera remota.

De izquierda a derecha: los jueces Luis Alberto Giménez, Mario Reynaldi y Enrique Baronetto. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

La primera exposición estuvo a cargo de las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias, representantes de la mayoría de los familiares de los 44 tripulantes fallecidos. Ambas solicitaron que Claudio Javier Villamide, Luis Enrique López Mazzeo, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa sean condenados a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo, además de una inhabilitación especial de diez años para ejercer cargos públicos.

Las letradas también dejaron planteada la reserva para futuras acciones civiles destinadas a reclamar la reparación de los daños materiales y morales sufridos por las familias.

Durante su alegato, la querella centró buena parte de sus argumentos en las responsabilidades atribuidas a quienes integraban la estructura de mando de la Armada al momento de la última navegación.

“La negligencia en la cima de la pirámide es tan letal como el error en la base. Los de arriba sabían que lo de abajo estaba roto, igual firmaron la orden”, sostuvieron.

Las abogadas Valera Carreras y Lorena Arias pidieron la máxima condena según la carátula para los cuatro imputados por el hundimiento del submarino ARA San Juan. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Las representantes de los familiares rechazaron que la tragedia pueda ser explicada únicamente por una falla técnica y remarcaron que el deterioro del submarino era conocido.

“No se crean la excusa de la falla técnica aislada. Si el superior sabe que el material está fallado, y manda la tripulación al mar, no es el mar quien los hunde, es su decisión”, afirmaron.

En otro de los pasajes centrales del alegato señalaron que las deficiencias operativas se habían acumulado durante años.

“La degradación del ARA San Juan no fue súbita, fue normalizada. Lo extraordinario se volvió cotidiano y cuando el riesgo se naturaliza dentro de una estructura jerárquica, el desastre deja de parecer urgente hasta que ocurre”.

La querella también cuestionó la estrategia defensiva de los acusados.

“La defensa intentó fragmentar los hechos, separar cada advertencia de la otra, presentar cada incidente como un episodio aislado, convertir cada omisión en una mera demora administrativa”.

Sin embargo, sostuvieron que la prueba producida durante el debate demostró una realidad muy diferente.

“La prueba produjo exactamente lo contrario. Este debate fue extenso porque la degradación del ARA San Juan también lo fue. No se produjo en un día, se produjo en años“.

El alegato de Tagliapietra y un pedido de penas más altas

Por la tarde fue el turno de Luis Tagliapietra, abogado querellante y padre de uno de los submarinistas fallecidos, quien adoptó una postura aún más severa respecto de las responsabilidades penales.

Tagliapietra solicitó siete años de prisión para López Mazzeo y Alonso, mientras que reclamó ocho años de prisión efectiva para Villamide y Correa.

En el inicio de su exposición aseguró que las pruebas reunidas durante el juicio permiten afirmar con claridad lo sucedido.

Valeria Carreras y Lorena Arias, representantes de la querella mayoritaria. A su lado, Luis Tagliapietra, de la minoría, durante la audiencia de este martes en las que dieron sus alegatos, en el juicio por el hundimiento del ARA San Juan. FOTOS: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

“No hay dudas de que lo que pasó fue un estrago. Una agonía. Los fiscales describieron muy bien lo ocurrido y todo lo vinculante a la normativa y documental, y todo lo que da cuenta de que el ARA San Juan no tenía que estar realizando esa misión, en ese momento y en ese lugar, porque no estaban dadas las condiciones de seguridad mínimas requeridas para tal tarea“.

El abogado también denunció presiones sufridas durante los años de investigación.

“Intentaron encubrir. Me olvidé ya de la cantidad de denuncias ridículas que me hicieron y me quisieron apartar de la causa no sé cuántas veces. También me ofrecieron dinero, cargos públicos y candidaturas. Acá estoy porque no acepté absolutamente nada“.

Tagliapietra cuestionó la teoría de que todo se redujo a un accidente o a errores del capitán Pedro Martín Fernández.

Luis Enrique López Mazzeo junto al Defensor Público Oficial, Gastón Morillo. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

“Si esto fue un accidente, y si la culpa fue sólo del capitán Fernández, no le encuentro sentido a nada”.

A la vez, lamentó no haber podido avanzar más profundamente sobre determinados aspectos de la investigación.

“Sabía que este juicio no nos iba a brindar este tipo de respuestas, tal vez era utópico. Sí le agradezco al señor presidente cuando por lo menos intentó avanzar y de que algo se podía hacer en razón de avanzar sobre la verdad. Lamento que no hayamos podido ser acompañados. Espero haya un segundo juicio donde sí podamos llegar a ese lugar”.

Luego, Tagliapietra reconoció las contradicciones personales que le genera solicitar penas de prisión.

“Muy a pesar mío y lo digo sin ponerme colorado, detesto realmente pedir condena para los imputados. Va en contra de mis creencias y mis sentimientos. Yo hice mi tesis doctoral en justicia restaurativa porque siempre entendí que tenemos que darnos la posibilidad de reparar lo que nos hace daño y de algún modo nos ha roto como sociedad”.

El cuerpo de fiscales junto a los abogados querellantes en el juicio por el hundimiento del ARA San Juan. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Sin embargo, explicó que su compromiso con las familias y con la prueba producida durante el debate lo obligaban a hacerlo.

“Me debo a las personas que represento, a las familias y a todo lo que no se dio acá. Me debo a la prueba y a mis representados, entonces sí voy a pedir una sentencia condenatoria”.

El abogado sostuvo además que existen conductas independientes del resultado final del hundimiento.

“Entiendo que hay una circunstancia a aplicar las reglas del concurso real, no entiendo que así se den las reglas del ideal. Estamos hablando de hechos independientes. De un estrago culposo por negligencia, del que no sabemos las características particulares” dijo diferenciándose de la calificación de la Fiscalía para solicitar mas años de cárcel.

“El Ara San Juan se hundió nuestros 44 seres queridos fallecieron. Hay hechos de incumplimiento del deber de funcionario publico, que son independientes del resultado final, se produjeron antes de la navegación de 2017. Y tuvieron injerencia con los factores que ocurrieron ahí y por suerte en esos momentos, no fueron fatales y quienes tripularon en esos momentos, salvaron sus vidas”, advirtió.

Asimismo, reclamó que se incorpore la figura de abandono de persona respecto de Villamide y Correa

El recuerdo de los 44 tripulantes

La parte más emotiva de la jornada llegó cuando Tagliapietra dejó de lado las cuestiones jurídicas para hablar de quienes perdieron la vida.

“Me hubiera gustado mostrarles otras cosas. Como lo que mostró Zunda (NdR: Lucía Zunda Meoqui, hermana del Teniente de Fragata y oficial de comunicaciones Adrián Zunda Meoqui, uno de los 44 tripulantes fallecidos del submarino ARA San Juan) de su hermano. Eran chicos y hombres con sueños, buenos, con proyectos de vida, con mucha gente que los amaba, que los extraña y que hoy todavía los esperamos”.

Visiblemente conmovido, recordó a su hijo Alejandro.

“Mi hijo me decía, me acuerdo, yo lo vi en junio antes de la navegación, que quería llegar a ser almirante porque quería construir una Armada mejor. Porque la amaba”.

“Era el primero por sus calificaciones, no se fue de vacaciones a ningún lado para dar sus exámenes y participar de esta última navegación”.

Luego relató cómo conserva en su casa los materiales de estudio de su hijo y una carpeta de archivos dedicada al submarino.

“Tengo en mi casa todavía los enormes libros de lo que estudiaba. Él en su computadora tenía una carpeta que había titulado ‘La Morocha’. No sé por qué le decía así al ARA San Juan, pero ahí tenía todo lo que estudiaba”.

FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Finalmente, recordó a las demás víctimas y a las familias atravesadas por la tragedia.

“Ellos no eran esto, eran sonrisas”.

“Hay sueños, casamientos, proyectos. Toconas (NdR: por Mario, otro submarinista fallecido) En 20 tenía a su mujer embarazada. Dio a luz cuando él ya no estaba”.

Y cerró con una de las frases más conmovedoras de toda la audiencia.

“Nada nos va a devolver lo que perdimos, por eso no me atrevo a pedirles justicia, sí a pedirles una sentencia justa”.

La intervención del Tribunal

Tras un cuarto intermedio, el presidente del Tribunal Oral Federal, Mario Reynaldi, realizó una aclaración que marcó el cierre de la jornada.

“Durante el desarrollo de los alegatos de las partes querellantes, el tribunal advirtió un apartamiento en cuanto a la descripción de la plataforma fáctica, la calificación jurídica y el pedido de pena formulado por la Fiscalía”.

Y el magistrado recordó una resolución adoptada el 23 de abril de 2025 sobre el alcance de la participación de las querellas.

FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

“Por consiguiente carecen de eficacia todo apartamiento de la plataforma fáctica, calificación y pena propuesta solicitada por la Fiscalía, porque su actuación es adhesiva al Ministerio Público Fiscal”.

Ante esa decisión, Tagliapietra dejó planteada la reserva de cuestión federal, mientras que Valeria Carreras aceptó la observación del Tribunal.

“Aceptamos la observación, es real, coincidimos y pedimos disculpas, y que sigamos adelante con el mismo pedido de pena que hizo la Fiscalía”, expresó.

De esta manera, quedó firme para el debate el pedido formulado por el Ministerio Público Fiscal, integrado por Gastón Franco Pruzan, Lucas Colla, Julio Zárate y María Andrea Garmendia Orueta, que solicitó cinco años de prisión para Luis Enrique López Mazzeo y Claudio Villamide, cuatro años para Héctor Aníbal Alonso y tres años para Hugo Miguel Correa.

El juicio continuará este miércoles con los alegatos de las defensas.