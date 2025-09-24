Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una mujer de Río Gallegos denunció haber sido víctima de un violento ataque el miércoles por la mañana en la calle Almafuerte, en el barrio Del Carmen. Según su relato, un hombre la golpeó repetidamente con un palo mientras ella estaba tirada en el asfalto y contra un paredón, frente a sus hijos menores.

El episodio quedó registrado en un video difundido por ¿Qué pasa Santa Cruz?, donde se observa cómo la víctima recibe asistencia de otra persona mientras es agredida. Tras los golpes, tanto la mujer como el agresor ingresaron a una vivienda cercana.

Según informó la División Comunicación y Difusión de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, la denuncia motivó la intervención de personal de la Comisaría Sexta. El hecho fue caratulado como “Amenazas Calificadas”, con conocimiento del Juzgado de Instrucción N°1.

Un vecino que presenció la situación contó que, al intentar detener la agresión, el agresor reaccionó violentamente y otro hombre apareció con un machete y un cuchillo de cocina, lanzando amenazas. Ante el peligro, la víctima logró retirarse a su domicilio, donde se constató que se encontraba fuera de riesgo.

La Policía se dirigió luego al domicilio de los presuntos agresores. Uno de ellos salió al patio y profirió nuevas amenazas hacia el denunciante, negándose a salir de la vivienda. La situación quedó registrada para la investigación judicial.

Durante el procedimiento, la División Gabinete Criminalístico secuestró un cuchillo de cocina de interés para la causa. Además, intervino la Comisaría de la Mujer y la Familia y la división Niñez, Adolescencia y Familia, dado que los hijos de la víctima estuvieron expuestos a la violencia y quedaron momentáneamente solos en la vía pública.

La investigación judicial continúa, con trámite formal a la víctima y examen médico forense en curso, mientras se procura garantizar su seguridad y la de sus hijos.

