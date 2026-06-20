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Una niña de 2 años murió este sábado por la mañana tras un choque ocurrido en la autopista Panamericana, a la altura de General Pacheco.

El siniestro involucró dos rodados y generó un amplio operativo de emergencia, cortes totales de tránsito y una investigación judicial por homicidio culposo.

La menor, identificada como Aiona, era hija de Juan Manuel Toloza, trombonista de la banda del cantante Rodrigo Tapari. Luego de conocerse la noticia, el artista decidió suspender los shows previstos para este fin de semana.

El hecho se produjo durante las primeras horas de este sábado cuando, por un desperfecto, el vehículo en el que viajaban Toloza, su hija y la madre de la niña, Camila Martínez, quedó detenido sobre la autopista Panamericana y fue impactado por otro automóvil. Producto del fuerte golpe, la pequeña perdió la vida.

Después de la tragedia, Tapari publicó un mensaje en su cuenta de Instagram y expresó: “Como equipo y familia, hoy nos toca acompañar a uno de nuestros músicos en un momento de inmenso dolor. Por este motivo, los shows de hoy quedan suspendidos. Gracias por el respeto, el cariño y las oraciones, para que Dios traiga consuelo a toda la familia”.

La colisión ocurrió antes del cruce con la Ruta 197 y afectó principalmente la zona trasera del primer vehículo. La niña viajaba en el asiento de atrás, por lo que recibió el mayor impacto.

El trombonista fue trasladado al Hospital de Pacheco con heridas leves, en tanto que la madre permaneció internada en el Hospital de Pablo Nogués con lesiones de gravedad: sufrió una fractura de pelvis y compromiso en el bazo. Al momento de ser atendida, estaba consciente.

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