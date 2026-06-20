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Una niña de 2 años murió este sábado por la mañana como consecuencia de un choque ocurrido en la autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 31, antes del empalme con la Ruta 197, en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires. El hecho involucró al menos dos vehículos y derivó en un importante operativo de emergencia, cortes totales de tránsito y una investigación judicial por homicidio culposo.

De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales y judiciales, el accidente se produjo poco después de las 6 de la mañana cuando un Volkswagen Gol negro sufrió un desperfecto mecánico y quedó detenido sobre uno de los carriles rápidos de la autopista.

En el vehículo viajaban Juan Manuel Toloza, de 27 años, su pareja Camila Martínez, también de 27 años, y la hija de ambos, Ainoa, de apenas dos años.

Cómo ocurrió el accidente en la Panamericana

Según las primeras reconstrucciones realizadas por los investigadores, el Volkswagen Gol quedó inmovilizado sobre el segundo carril rápido luego de sufrir una falla mecánica.

Mientras permanecía detenido sobre la calzada, fue impactado por una camioneta Renault Captur conducida por Gustavo Ariel González Zapata, de 49 años y domiciliado en la localidad bonaerense de Escobar.

La violencia de la colisión provocó importantes daños materiales en ambos vehículos.

Tras el impacto, el Volkswagen Gol terminó desplazándose contra el guardarraíl de la autopista, mientras que la Renault Captur volcó sobre la calzada.

Las imágenes registradas en el lugar mostraron la parte trasera del automóvil completamente destruida y la camioneta volcada, ocupando varios carriles de circulación.

La muerte de la niña y los heridos

Como consecuencia del choque, Ainoa, de dos años, murió en el lugar producto de las lesiones sufridas.

Su madre, Camila Martínez, resultó con heridas de gravedad y fue trasladada de urgencia al Hospital de Pablo Nogués.

Según el parte médico difundido por las autoridades, la mujer ingresó con una fractura de pelvis y compromiso en el bazo, aunque permanecía consciente al momento de ser asistida.

Por otra parte, el conductor del Volkswagen Gol, Juan Manuel Toloza, y el conductor de la Renault Captur, Gustavo Ariel González Zapata, fueron derivados al Hospital de Pacheco con lesiones consideradas leves.

Los profesionales médicos continuaban evaluando la evolución clínica de las personas heridas durante las horas posteriores al accidente.

Operativo de emergencia y corte total de tránsito

Tras el siniestro se desplegó un amplio operativo de emergencia en la zona.

Participaron efectivos de la Comisaría 5ª de El Talar, personal de Bomberos, agentes de Autopistas del Sol, ambulancias y especialistas de Policía Científica de la provincia de Buenos Aires.

Además de las tareas de rescate y asistencia médica, los equipos trabajaron en la preservación de pruebas para determinar cómo ocurrió el choque.

Las imágenes tomadas en el lugar también mostraron el derrame de una importante cantidad de aceite sobre el asfalto, situación que obligó a extremar las medidas de seguridad durante los trabajos periciales.

Debido al operativo, el tránsito hacia la Ciudad de Buenos Aires fue completamente interrumpido y desviado hacia la colectora.

En cambio, la circulación en sentido hacia la provincia de Buenos Aires continuó con normalidad.

Las autoridades recomendaron evitar la zona y respetar las indicaciones del personal vial para reducir demoras y prevenir nuevos incidentes.

Investigación judicial y acusación por homicidio culposo

La investigación quedó en manos de la fiscal Karina Bianchi, quien tomó intervención para determinar las circunstancias exactas del hecho.

Inicialmente, la causa fue caratulada como homicidio culposo.

De acuerdo con la información judicial difundida, el conductor de la camioneta Renault Captur fue imputado en el marco del expediente mientras avanzan las pericias accidentológicas y la recolección de pruebas.

Los investigadores buscan establecer la mecánica completa del siniestro, las condiciones de circulación en el momento del impacto y las circunstancias que llevaron al choque fatal.

Versiones iniciales y reconstrucción del hecho

Durante las primeras horas posteriores al accidente circularon distintas versiones sobre los vehículos involucrados y la edad de la víctima.

Sin embargo, la información oficial posteriormente confirmó que la menor fallecida fue Ainoa, de dos años, quien viajaba junto a sus padres en un Volkswagen Gol que sufrió un desperfecto mecánico antes de ser impactado por una Renault Captur.

Las actuaciones judiciales y los informes periciales serán determinantes para reconstruir con precisión la secuencia completa del accidente.

Otro accidente fatal en la Autopista Buenos Aires-La Plata

En otra tragedia vial ocurrida durante las últimas horas en la provincia de Buenos Aires, un hombre de 42 años murió luego de protagonizar un accidente sobre la Autopista Buenos Aires-La Plata.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 47, en sentido ascendente, y estuvo protagonizado por un Toyota Corolla y un Renault Sandero.

Según informaron fuentes policiales, el Toyota Corolla era conducido por Walter Gonzalo Benítez, de 42 años y domiciliado en La Plata, mientras que el Renault Sandero estaba al mando de Jano Caputti, de 29 años, también residente en la capital bonaerense.

Por causas que aún se encuentran bajo investigación, ambos vehículos colisionaron.

La víctima murió horas después en el hospital

Tras el impacto, Benítez fue trasladado de urgencia al Hospital Gonnet.

Los médicos diagnosticaron un traumatismo grave de tórax e insuficiencia respiratoria aguda.

El conductor ingresó inconsciente y permaneció internado bajo atención médica especializada.

Horas más tarde, las autoridades sanitarias informaron su fallecimiento.

En tanto, el conductor del Renault Sandero resultó ileso.

Luego de las tareas periciales y la remoción de los vehículos, el tránsito fue restablecido en la autopista.

La fiscalía recaratuló la causa

Tras confirmarse la muerte de Walter Gonzalo Benítez, la investigación judicial fue recaratulada como homicidio culposo.

La causa quedó bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 12 de La Plata y de la fiscalía a cargo de Fernando Padovan.

Peritos de Policía Científica continúan trabajando para establecer la mecánica del choque y determinar las responsabilidades correspondientes.

Los dos accidentes registrados durante las últimas horas en las principales autopistas del área metropolitana dejaron como saldo dos víctimas fatales y varias personas heridas, mientras continúan las investigaciones judiciales para esclarecer las circunstancias de ambos hechos.