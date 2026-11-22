Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las exportaciones de la pesca rgentina alcanzaron un récord histórico de USD 2.081 millones en el acumulado entre enero y octubre de 2026, superando en un 15% al máximo previo registrado durante el mismo período del año anterior.

El volumen físico embarcado también marcó el mayor registro de la serie al totalizar 496.950 toneladas, con una suba interanual del 7,9% frente a 2025, según informó la Cámara de Armadores Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPeCA) en base a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El desempeño de los primeros diez meses del año consolidó a 2026 como el mejor período enero-octubre desde 2021, quebrando por primera vez la barrera de los USD 2.000 millones. En la comparación histórica, los envíos habían sumado USD 1.731 millones en 2021, USD 1.568 millones en 2022 y USD 1.536 millones en 2023, para luego iniciar un sendero de recuperación que ubicó las ventas en USD 1.713 millones en 2024 y en USD 1.811 millones en 2025.

Principales destinos

En el mapa comercial de los diez primeros meses de 2026, España desplazó a China y se posicionó como el principal comprador de productos pesqueros argentinos al concentrar operaciones por USD 507,3 millones, lo que representa el 24,4% del total exportado.

En el segundo lugar quedó China, con compras por USD 490,2 millones y una participación del 23,6% sobre el total nacional. Entre ambos mercados absorbieron casi la mitad —el 48%— de todas las divisas generadas por el sector en el período.

A distancia de los dos líderes se ubicaron Italia, en el tercer puesto con USD 149,2 millones (7,2% del total), y Estados Unidos, en la cuarta posición con USD 139,0 millones (6,7%).

El quinto lugar correspondió a Brasil, que demandó mercadería por USD 77,3 millones (3,7%), seguido por Rusia con USD 66,8 millones (3,2%) y Perú con USD 62,8 millones (3,0%).

Completaron el listado de los diez principales destinos individuales Japón, con adquisiciones por USD 59,7 millones (2,9%); Tailandia, con USD 58,0 millones (2,8%); y Singapur, que totalizó USD 27,5 millones (1,3%). En conjunto, estas diez naciones concentraron el 78,8% de la facturación externa del complejo pesquero entre enero y octubre.

Distribución continental

Al analizar la distribución geográfica por regiones, los mercados de Asia y Europa exhibieron una paridad exacta al explicar cada uno el 38% de las exportaciones totales. En términos monetarios, los despachos hacia el continente asiático alcanzaron los USD 798 millones, mientras que las colocaciones en destinos europeos sumaron USD 789 millones. De este modo, ambos bloques concentraron de manera conjunta el 76% de los envíos argentinos, equivalentes a USD 1.587 millones.

El resto de las ventas se repartió entre América del Sur, que captó el 8% del total con compras por USD 166 millones, y América del Norte, que representó el 7% al totalizar USD 148 millones. Por su parte, los mercados de África absorbieron el 4% de los embarques por un monto de USD 74 millones, mientras que el 5% restante —valuado en USD 106 millones— correspondió a destinos no identificados y otras plazas menores.

Desde el sector aclararon que en este informe no se incluyen variaciones interanuales porcentuales por país debido a que durante 2025 una porción mayor de las operaciones externas figuraba registrada bajo la categoría “Confidencial”, lo que volvería engañosa la comparación directa contra el año anterior.