Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En Instagram se desató una guerra entre Yanina Latorre, la China Suárez y Mauro Icardi luego de que la periodista compartió una foto de la pareja en sus vacaciones y contó que la ex “Casi Ángeles” estaba usando una bata que era de Wanda Nara. A raíz de esto, el futbolista y la modelo no dudaron en hacer un fuerte descargo y la panelista de “LAM” les respondió con picantes declaraciones.

En la imagen compartida por Yanina, se ve a la China y a Icardi abrazados “La batita es de Wanda, ¿entendés? Es el vuelto a la foto de L-Gante en el baño de Milán con los perfumes de Mauriño. Mauro ok, pero la nipona que se presta a esto… Muy fondo de olla”, indicó la periodista.

Luego de esta imagen que subió Latorre, el futbolista, enojado, salió a contestarle a través de sus redes sociales. “Yani, amoooorrr. A ver si empezás a hablar con un poco de data e información cierta. Todo bien con que quieras hacerte la mediática e informante, pero hace rato estás perdiendo credibilidad”, escribió el futbolista.

E, indicó: “La batita de Hello Kitty era rosa (podrías chequear antes de escribir tantas pelotudeces) y no va sólo por esto, hace un tiempo que le venís errando a casi todo lo que hablas de mí o de la oriental o nipona como le decís , ya que no la podés nombrar. Dale, amooorrrr, un poquito más que vos podés. Estás pareciéndote a una tal Pachi, Gachi, Pochi”, escribió el futbolista.

Tras los dichos de Icardi, Suárez no se quedó atrás y arremetió contra Latorre.

“El nivel de obsesión de esa señora no es normal. Todos los días es una mentira nueva, pero, después, llama tu abogada al mío para pedirle, por favor, que arreglemos así no vamos a juicio. Nunca, jamás, voy a arreglar nada con vos. Voy a ir hasta lo último, así tenga que esperar. Vos y yo sabemos, perfectamente, que mi juicio no es sólo por hablar de mi vida. Por tu culpa tuve más de un intento de entradera en mi casa con mis 3 hijos”, comenzó diciendo la actriz.

En este marco, continuó: “Te encargaste de mentir con la cifra, repetiste hasta el cansancio mi dirección, el colegio que iban mis hijos, la cuota; etc ¿No eras vos la que lloraba en cadena nacional cuando te “cuernearon” pidiendo respeto por tus hijos? Sos la misma que expone a los míos con total libertad y liviandad, repitiendo mentiras de quién te filtra información”.

“PD: te repito, no llames más a mi abogado pidiéndole, por favor, que lleguemos a un acuerdo. Nunca, jamás, arreglaría nada con vos. La “nipona”. Dejen de aprovecharse de quién no habla públicamente para desmentir cada cosa que se dice”, finalizó La China.

La picante respuesta de Yanina Latorre a Icardi y a China Suárez

En base al descargo del futbolista y la actriz, Latorre, respondió: “Soy tan importante que Mauro me contesta. Amo que en lugar de tener sexo, estén pendientes de mí”.

“Si miento o invento… ¿por qué pierden su tiempo en dedicarme historias en su luna de miel? ¿No será que siempre digo la verdad? Por eso, les duele. De Mauro se dijeron barbaridades: mostraron chats, audios de él hablando con las hijas, amenazas, denuncias de violencia y, de eso, jamás contestó”, prosiguió la panelista de “LAM”.

“Maurito, hijo, cuando te defendí de las exclusiones del hogar, no te vi agradecerme. Cuando dije que ‘la nipona no te cobra’, tampoco, y… ¿te jode la batita? La batita de la que hablo no es la de Hello Kitty y, la que me lo contó, es de tu entorno directo; por privado te mando el chat, porque no vendo fuente, yo siempre hablo con fuentes directas “, remarcó.

Luego, Yanina se mostró furiosa tras ser acusada de cobrar dinero de Wanda. “¿Te acordás, Maurito, cuando Wanda decía que me pagabas? Los dos sabemos qué es mentir, porque sos tan mal educado que no me contestaste nunca un WhatsApp. ¿Por qué crees que ahora es al revés?”, planteó.

“Te voy a decir algo, Maurito, en muchas cosas te banqué y defendí, pero muchas otras es imposible y lo mismo corre para Wanda. Hay miles de cosas que discrepo y, en pocas, le doy la razón”, continuó.

Finalmente, furiosa, añadió: “¿Por qué no hablas de los chats tuyos? ¿Por qué no hablas de todo lo que te acusan? Muchos programas hablando de eso, acusándote de barbaridades y te jode la batita. Lo que te debe haber secado la cabeza la nipona… (para ella también hay, no se preocupen)…. Porque cuando sos honesta, laburante y no te comes al marido de nadie, podes ir por la vida con la frente en alto”.

Leé más notas de La Opinión Austral