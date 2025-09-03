Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Por Hugo Ferrer

Hasta el viernes 5 de septiembre en la ciudad de Puerto Madryn, Chubut, se desarrolla la 63ª Asamblea General de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA).

La industria periodística argentina fue convocada (por segunda vez en la provincia de Chubut: la primera vez fue en 1970, en Trelew), para las actividades en el Hotel Rayentray con los medios anfitriones ADNSur y Canal 12 de Puerto Madryn.

El presidente de Adepa, Martin Etchevers, y Daniel Dessein, director de la Comisión de Libertad de Prensa. FOTO: FEDERICO KROWICKI / CANAL 12.

Directivos y editores de los medios impresos y digitales de todo el país participan de la Asamblea que tiene como objetivo primordial analizar la situación de las libertades de expresión y de prensa en Argentina; además, emitir un informe sobre lo acontecido en el último semestre.

Javier Bezunartea (Director Canal 12); Ana Tronfi (ADN Sur y secretaria general de Adepa); Martín Etchveres (Clarín y presidente de Adepa); Daniel Dessein (La Gaceta y Director de la Comisión de Libertad de Prensa). FOTO: FEDERICO KROWICKI / CANAL 12.

También se debatirá sobre la situación de la industria periodística en el país y en el mundo, donde se analizarán los desafíos a la sustentabilidad de los medios a partir de la evolución de la inteligencia artificial.

Las distintas capacitaciones y actividades serán encabezadas por especialistas argentinos e internacionales.

En la apertura del miércoles agradecieron y destacaron la importancia del encuentro, Martín Etchevers, presidente de Adepa; Ana Tronfi (secretaria general de Adepa); Javier Bezunartea (Director Canal 12) y Daniel Dessein (Director de la Comisión de Libertad de Prensa de Adepa).

Luego, se desarrollaron las exposiciones Chubut, la “tierra prometida”: la historia e impronta de las corrientes migratorias que llegaron a la provincia”, por Nelcys Jones, profesora de historia, vicepresidente de la Asociación Cultural Galesa e integrante del Centro de Estudios Históricos de Puerto Madryn; Más allá de la red: la pesca que construye futuro, con Agustín de la Fuente, Presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) y el empresario Giuliano Vestuti, de la Cámara Flota Amarilla del Chubut (CAFACH), moderada por Ignacio Vallejos, periodista especializado de Cana 12.

La historiadora Nelcys Jones habló sobre Chubut, la “tierra prometida”: la historia e impronta de las corrientes migratorias que llegaron a la provincia. FOTO: FEDERICO KROWICKI / CANAL 12.

Capacitación y debate

El jueves 4 con la reunión de la 188ª Junta de Directores se inaugurará oficialmente la 63ª Asamblea General Ordinaria.

Entre las charlas previstas están “La Argentina frente a la nueva bipolaridad Estados Unidos-China: caminando entre líneas rojas” con Fabián Calle, Senior Fellow Florida International University y Director del Instituto de Seguridad Internacional y Asuntos Estratégicos del CARI, moderada por Pablo González, conductor de Canal 12 de Puerto Madryn.

Entre las actividades de capacitación, presentará y moderará Ana Ortiz, directora de Relaciones Institucionales de Grupo Cielo. Claudia Báez (Colombia), consultora en innovación digital e IA y mentora en transformación digital y estrategia de negocio expondrá “Enfrentar al tsunami: visión estratégica ejecutiva para la adopción de IA en los medios y no morir en el intento”; María José Iriarte, gerente de Desarrollo de Asociaciones Estratégicas de Google, hará la “Presentación de Google News Initiative”.

Por su parte, Ismael Nafría (España), periodista y consultor autor de la newsletter Tendenci@as, dará su visión sobre “Los newsletter: herramienta perfecta para el engagement”; mientras que Pepe Cerezo (España), fundador y director de Digital Journey, desarrollará “El impacto de la IA en los modelos del negocio”.

A todo esto, Nadia Nasanovsky (Uruguay), coordinadora de formación en investigación digital para América Latina de la agencia AFP, encabezará el Taller de capacitación para invitados “Cómo combatir la desinformación electoral en la era de IA”

Los medios y la inteligencia artificial

El viernes 5, en el último día de la Asamblea, entre las actividades de capacitación, moderadas por Rocío Barquín, directora de Estrategias en Redes Sociales de ADN Sur, se destacan:

“ Del Mercedes de Fangio al McLaren de Piastri. Tecnología para Triunfar ”, por José Jorge García Gómez (España), gerente Global de Preventa de Protecmedia;

”, por Gastón Serralta, CEO de Dosunos; “ Claves para impulsar una cultura de la innovación en los medios ”, a cargo de Miguel Carvajal (España), director de la Maestría en Periodismo de Innovación de la Universidad Miguel Hernández; Andrés D’Alessandro, director ejecutivo de ADEPA; y Pablo Martín Fernández, gerente regional para América latina y el Caribe del International Fund for Public Interest Media presentarán el informe sobre el uso de IA en los medios argentinos; en el panel

