Este sábado falleció Héctor Alterio, una de las figuras más importantes de la cultura argentina. Su partida resignifica una de las frases más potentes y recordadas del cine nacional: “La puta que vale la pena estar vivo”, pronunciada por el actor en Caballos salvajes (1995) y que dejó de ser solo una línea de guion para convertirse en un grito existencial, cultural y generacional que aún hoy resuena en la memoria colectiva.

A lo largo de la historia, muchas frases trascendieron la pantalla y se incorporaron al lenguaje cotidiano. Pero pocas lograron la fuerza simbólica de esta escena. La película, protagonizada por Alterio y Leonardo Sbaraglia combinó aventura, crítica social y una profunda reflexión sobre la dignidad, la libertad y el sentido de vivir.

El origen de una frase inolvidable

En febrero de 2019, al cumplirse 24 años del estreno de Caballos salvajes, Héctor Alterio contó en una entrevista radial cómo surgió la frase que lo acompañó durante décadas. En diálogo con el programa Modo Sábado, de Radio Nacional, el actor reveló que la expresión no estaba originalmente en el guion.

Según relató, el director Marcelo Piñeyro sentía que faltaba cerrar una secuencia clave y decidió llamar a la reconocida guionista Aída Bortnik. Durante esa conversación, Piñeyro le describió el escenario: un monte en medio del campo, el personaje de Alterio completamente solo y una escena cargada de emoción. Fue entonces cuando Bortnik se inspiró y le dijo: “Decile a Héctor que su personaje diga ‘la puta que vale la pena estar vivo’”.

“Marcelo lo agregó sin dudarlo y yo después lo dije con todas mis ganas”, recordó Alterio entre risas. “Realmente está muy bien esa frase”, agregó con la humildad que siempre lo caracterizó. Con el tiempo, el actor confesó que nunca imaginó el impacto que tendría: “Han pasado muchísimos años y siempre que voy a Buenos Aires me gritan en la calle. A veces se equivocan y dicen ‘la pucha que vale la pena estar vivo’, dicen cualquier cosa…”, contó con humor.

Caballos salvajes, una película que marcó época

Estrenada en 1995, Caballos salvajes se transformó rápidamente en un clásico del cine argentino. Sbaraglia interpretó a un joven empresario, mientras que Alterio dio vida a un jubilado que reclama el dinero invertido en una financiera y amenaza con suicidarse si no se lo devuelven. A partir de ese encuentro, ambos personajes emprenden una huida en auto que los lleva a recorrer la mítica Ruta Nacional 3, en la Patagonia argentina.

El viaje funciona como una road movie, pero también como una metáfora de la resistencia frente al cinismo del poder y las injusticias del sistema. En ese contexto aparece la escena que inmortalizó a Alterio: un alto en el camino, frente al mar, donde el personaje baila en círculos y lanza la frase que quedó grabada en la historia del cine nacional.

La secuencia fue filmada en la Playa Cerro Avanzado, un paraje ubicado a 16 kilómetros de Puerto Madryn, en Chubut. Conocida como un “paraíso turquesa”, la playa se destaca por sus aguas cristalinas y un cerro de 102 metros de altura que ofrece vistas panorámicas de la Península Valdés y el Golfo Nuevo.

En Cerro Avanzado, la estepa patagónica se fusiona con el mar en un paisaje de gran belleza y tranquilidad. Hoy es un destino elegido para trekking, bicicleteadas, travesías y turismo aventura, además de ser un sitio emblemático para los amantes del cine argentino.

Una frase que hoy cobra otro sentido

Con la muerte de Héctor Alterio, la frase “La puta que vale la pena estar vivo” adquiere una dimensión aún más profunda. No solo sintetiza el espíritu de Caballos salvajes, sino también la filosofía de vida de un actor comprometido, atravesado por el exilio, la memoria y la defensa de la dignidad humana.

Hoy, ese grito frente al mar patagónico suena como un legado. Una despedida que, paradójicamente, reafirma la vida y la huella imborrable que Héctor Alterio dejó en la cultura argentina.