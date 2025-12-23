Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Refinería de La Plata cumplió este año 100 años de operación continua y YPF conmemoró el hito con un acto institucional que puso en valor su historia, su rol estratégico y su proyección a futuro. El evento se realizó en el Complejo Industrial La Plata (CILP) y reunió a autoridades de la compañía, trabajadores y referentes de distintos ámbitos vinculados a la industria energética.

Considerada el complejo industrial más grande del país y uno de los más relevantes de Sudamérica, la refinería inició sus operaciones en 1925 bajo la visión del ingeniero Enrique Mosconi. Desde entonces, se transformó en el corazón de la matriz de combustibles de la Argentina y hoy abastece el 41% de las naftas y el 39% del gasoil que se consumen a nivel nacional.

Un siglo de energía que impulsa el desarrollo argentino

A lo largo de estos 100 años, la Refinería de La Plata acompañó el crecimiento económico y productivo del país. Su ubicación estratégica y su capacidad operativa la convirtieron en un pilar del sistema energético argentino, con impacto directo en el desarrollo industrial, el empleo y la infraestructura de toda la región.

Durante el acto conmemorativo, YPF destacó el legado histórico del complejo y su importancia como motor de progreso. En ese marco, se descubrió una placa recordatoria y se realizó una proyección audiovisual sobre el edificio central del CILP, que iluminó su fachada con un recorrido por los principales hitos de la refinería y una mirada puesta en los próximos 100 años.

El homenaje de YPF y el legado de Enrique Mosconi

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, encabezó la ceremonia y remarcó el valor simbólico y estratégico de la refinería. “Hoy celebramos los 100 años de la Refinería La Plata. Recordamos al ingeniero Enrique Mosconi y a toda la gente que hizo posible este proyecto. Pero también reivindicamos los valores que guiaron aquella gestión, que son los cimientos sobre los que estamos construyendo el futuro de nuestra querida YPF”, afirmó.

Marín también compartió una reflexión personal vinculada a su historia con el complejo industrial. “Cuando era estudiante, visité varias veces esta refinería. Es algo que jamás imaginé: estar hoy acá, en este rol. Recuerdo ver la antorcha encendida cientos de veces, caminando desde mi casa al colegio por la calle 47. La Refinería La Plata ha sido la semilla del desarrollo de toda la región. Quienes nacimos en esta zona la llevamos como símbolo del progreso industrial”, señaló.

Una sala de control que marca el futuro operativo

Como parte central de la celebración, YPF inauguró la Real Time Operations Room (RTOR), una sala de control que concentra y monitorea en tiempo real todas las operaciones del Complejo Industrial La Plata. Este nuevo espacio se conecta de manera directa con el Real Time Intelligence Center (RTIC) y representa un salto cualitativo en la gestión operativa del complejo.

La RTOR funciona como un centro neurálgico en el que ingenieros y operadores trabajan de forma coordinada para reducir los tiempos entre la detección de un desvío y la corrección de los procesos productivos. Hasta ahora, el monitoreo se realizaba de manera independiente en las distintas unidades, por lo que la integración permitirá optimizar rendimientos, mejorar la capacidad de respuesta y acelerar el retorno al punto óptimo de operación.

YPF remarcó que la puesta en marcha de la RTOR forma parte de un proceso más amplio de modernización de la refinería. El objetivo central apunta a lograr mayor eficiencia, productividad y seguridad en todas las etapas del proceso industrial, con una mirada integral sobre la operación.

“Con la RTOR damos un paso estratégico hacia el futuro. No se trata solo de tecnología, sino de cómo cuidamos a nuestra gente y hacemos más eficiente cada proceso. Queremos que YPF sea reconocida por su excelencia operativa y por liderar la transformación energética en la región”, sostuvo Marín durante la inauguración.

El centenario de la Refinería de La Plata no solo funcionó como un momento de balance histórico, sino también como un punto de partida hacia los desafíos futuros. Desde YPF destacaron la necesidad de seguir invirtiendo en innovación, digitalización y mejora continua para sostener el rol estratégico del complejo dentro del sistema energético argentino.