Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Guido Süller fue protagonista de uno de los momentos más virales y comentados del último fin de semana tras publicar, a través de sus redes, una situación inesperada que lo dejó completamente desbordado; todo el suceso se desató cuando el mediático intentó sacar de su casa a un roedor que había aparecido en uno de sus armarios; acompañado por otra persona, empezó a mover cajas y objetos con la idea de “desalojar” al intruso, sin imaginar que detrás de esa presencia se escondía algo mucho más alarmante.

Al remover los muebles, la escena cambió por completo: no se trataba de una sola rata, sino de un nido con crías incluidas; en ese momento, la tensión quedó registrada en el video, donde se lo ve a Süller muy alterado y reaccionando con gritos de incredulidad. “¡Hay un nido! Madre e hijos. ¡Nooo!”, exclamó al descubrir a las ratas bebés en el piso.

El mediático no pudo ocultar su impacto ante la cámara y continuó expresando su desesperación mientras observaba la escena; en medio del caos, lanzó otra frase que reflejó su estado de shock: “¡No puede ser! Y vos estabas viviendo con todas las ratas”.

Horas después, Guido resumió lo vivido con una publicación en Instagram que acompañó el clip viral. “Dios, esto parece un reality, pero no; es la vida misma”, escribió, dejando en claro que la experiencia lo había superado por completo.

Como era de esperarse, el video generó una catarata de reacciones en redes; mientras algunos usuarios se tomaron el episodio con humor, otros expresaron su preocupación.

Leé más notas de La Opinión Austral