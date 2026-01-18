Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Carolina “Pampita” Ardohain cumplió 48 años y, el festejo, estuvo marcado por una seguidilla de saludos públicos, pero uno de los gestos que más repercusión tuvo fue el que llegó desde su círculo más íntimo: Martín Pepa, su pareja, eligió expresarse a través de las redes con una imagen y un mensaje cargados de afecto.

Lejos de un posteo extenso, el empresario optó por una dedicatoria simple acompañada por una postal cuidadosamente elegida; en la imagen, la modelo aparece sonriente, con los ojos cerrados y sosteniendo una rosa, vestida con un blazer fucsia que contrasta con un fondo repleto de flores en tonos rosados.

“Feliz cumple, reina”, escribió Pepa en letras violetas, sumando una serie de corazones rosas que reforzaron el tono romántico del saludo.

En pocas horas, la publicación generó una fuerte interacción y se ubicó entre las más comentadas; así, el saludo del polista se convirtió en uno de los mensajes más destacados que recibió la modelo en su cumpleaños y volvió a poner en evidencia el buen momento personal que atraviesan juntos.

A las felicitaciones que recibió la conductora durante su cumpleaños, también se sumaron mensajes de su entorno más cercano: una de ellas fue Puli Dimaría, una de sus amigas más íntimas, quien eligió saludarla con un video distendido en el que se las ve abrazadas y riendo en un bar, acompañadas por música y un clima de festejo; la DJ intervino la publicación con un sticker alusivo al cumpleaños y una dedicatoria especial: “Siempre así, mi amada @pampitaoficial. Te merecés todo y más. ¡Te amo!”.

Otra de las muestras de afecto llegó de parte de Barby Franco, quien recurrió a un collage de imágenes que repasan distintos momentos compartidos junto a Pampita, tanto en eventos públicos como en instancias más personales.

En las fotos se las observa juntas en galas, celebraciones y programas de televisión, siempre sonrientes y demostrando una fuerte conexión; el posteo, estuvo acompañado por un mensaje emotivo: “¡Feliz cumple a la mujer más maravillosa y fuerte que conozco! Te admiramos y te amamos, Pampita”.

