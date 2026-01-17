Julio Iglesias quedó en el centro de la polémica luego de que dos mujeres, que trabajaron en sus residencias del Caribe, lo denunciaran por agresiones sexuales, abusos y situaciones de humillación; el escándalo tuvo fuerte repercusión mediática y, también, alcanzó a personas cercanas al cantante.

En este marco, Susana Giménez se refirió al tema y, confirmó, que mantuvo una conversación reciente con el artista español; la conductora habló con Gustavo Descalzi para “A la tarde” (América TV), donde contó detalles del intercambio que tuvo con Iglesias.

“Acabo de hablar con él, en este momento; me dijo que “gracias por lo que dije de él”, reveló la conductora, quien, días atrás, había salido a respaldarlo públicamente; luego, reforzó su postura con una definición personal: “Qué voy a decir, si es verdad; es un caballero, Julio, es un sol, es un amigo del alma de hace 50 años”.

Durante la nota, el periodista le consultó por el recordado video en el que, Iglesias, le dio un beso sin consentimiento durante una visita a su programa; lejos de mostrarse incómoda, Giménez, indicó: “Eso lo hace siempre él; es una broma ¿Cómo lo voy a tomar a mal? Yo, tengo humor; yo lo conozco a Julio”.

Para cerrar, la conductora volvió a destacar el vínculo y la personalidad del cantante. “Es una persona graciosa, siempre alegre; las veces que ha venido, ha disfrutado mucho de estar ahí, de dar lo mejor… Es un genio”, declaró.

Qué dice la investigación que acusa a Julio Iglesias

Ambas mujeres, que lo denunciaron, formaban parte del personal estable de las casas que el cantante posee en Punta Cana, en República Dominicana, y en Lyford Cay, Bahamas; según el detalle de la investigación, una de ellas habría sido “presionada para mantener encuentros sexuales con Julio Iglesias y describe penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales”; en tanto, la otra mujer habló de “tocamientos” e insultos, “en un ambiente de control y acoso continuo”; ella era fisioterapeuta personal del cantante.

La polémica escaló al ambiente político, con una solicitud de un partido de izquierda para que le saquen la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid, pero la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo defendió: dijo que la Comunicad de Madrid “jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y, menos, al del cantante más universal de todos, Julio Iglesias”.

Leé más notas de La Opinión Austral