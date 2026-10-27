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La Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) realizará el jueves 29 de octubre el encuentro internacional “El Papa León XIV en América Latina”, una jornada académica y de diálogo multisectorial que abordará los desafíos de la región a la luz del pensamiento social de la Iglesia.

La actividad se desarrollará de 9 a 15 horas en el Auditorio San Agustín del Edificio Santa María, ubicado en avenida Alicia Moreau de Justo 1300, en Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La participación será libre y gratuita, con inscripción previa a través del sitio web oficial del encuentro.

La convocatoria reunirá a representantes de la Santa Sede, autoridades eclesiásticas de distintos países, referentes de organismos internacionales, integrantes del ámbito universitario y representantes de otras comunidades religiosas.

El objetivo será generar un espacio de intercambio sobre los desafíos sociales, económicos y tecnológicos de América Latina, en relación con el pensamiento del papa León XIV y las reflexiones planteadas en torno a la encíclica Magnifica Humanitas.

Quiénes participarán del encuentro internacional

La conferencia magistral estará a cargo de Sor Alessandra Smerilli, prefecta del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede.

Entre los expositores internacionales se encuentra Emilce Cuda, secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina; el cardenal Fernando Chomali, arzobispo de Santiago de Chile; y Anderson Pedroso SJ, rector de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y presidente de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe (ODUCAL).

También participarán Ana Moreira, directora regional para América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); Pablo Terrazas Lagos, jefe de Gabinete de la Presidencia Ejecutiva de CAF; y Morgan Doyle, gerente general del Departamento de Países del Cono Sur del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La lista de expositores incluye además a monseñor Lizardo Estrada Herrera, arzobispo coadjutor de Cusco y secretario general del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM); monseñor Evelio Menjívar-Ayala, obispo de Wheeling-Charleston, en Virginia Occidental, Estados Unidos; y el imán Marwan Gill, presidente de la Comunidad Musulmana Ahmadía en Argentina y Chile.

Completará la nómina Eduardo Chiliquinga Mazón, secretario ejecutivo del Parlamento Andino.

Trabajo, educación e inteligencia artificial

La agenda estará organizada en torno a distintos ejes vinculados con los desafíos actuales de América Latina. Uno de ellos será el trabajo y la educación, con debates sobre el impacto de la tecnología, las habilidades necesarias para afrontar las transformaciones laborales y las condiciones para avanzar hacia una transición justa.

En ese marco, se prevé la participación de representantes de organismos internacionales y del ámbito académico para analizar los cambios que atraviesan el mundo del trabajo y los sistemas educativos.

Otro de los temas centrales será la inteligencia artificial y su relación con la dignidad humana. Las exposiciones abordarán cuestiones vinculadas con la ética, la gobernanza de las nuevas tecnologías y el cuidado de los vínculos comunitarios frente a los cambios que introducen las herramientas digitales.

La propuesta busca vincular estas discusiones con el pensamiento social de la Iglesia y los desafíos que enfrentan las sociedades latinoamericanas.

Quiénes convocan y cómo inscribirse

Entre los convocantes figuran Andrés Delich, secretario general electo de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI); monseñor Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires y gran canciller de la UCA; y monseñor Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).

El cierre institucional estará a cargo de autoridades de la universidad y de la Iglesia argentina.

La jornada se realizará el jueves 29 de octubre, de 9 a 15 horas, en el Auditorio San Agustín del Edificio Santa María de la UCA, en Puerto Madero.

La inscripción es gratuita y se encuentra disponible en el sitio web oficial: https://leonxiv.oei.org.ar/.