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La Unión Industrial Argentina (UIA) realizará este martes su 32 Conferencia Industrial, que contará con la cobertura del Grupo La Opinión Austral, en un clima atravesado por la preocupación por la caída de la actividad, la pérdida de empleo sectorial y la tensión con el gobierno.

El encuentro contará en la apertura con las exposiciones del ministro de Economía, Luis Caputo, y del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quienes marcarán el pulso político y económico de la apertura.

La conferencia se desarrollará mientras las estadísticas reflejan la profundización del parate fabril, que registró un retroceso del 3,2% en agosto según el IPI del INDEC, y en medio de advertencias privadas sobre un contexto recesivo.

El evento comienza a las 9:00 con las palabras de bienvenida a cargo de Silvio Zurzolo, presidente de la 32ª Conferencia Industrial, previo a la charla de Caputo y Macri.

Luis Caputo y Jorge Macri, dos de los principales oradores de este martes en la UIA.

A lo largo de la jornada, la agenda abordará temáticas estratégicas para la competitividad argentina. Estarán presentes a partir de las 10:15 los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Marcelo Orrego (San Juan) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), bajo la moderación de Roberto Cacciola (presidente de CAEM).

El acto de clausura de la conferencia está programado para las 13:40 y contará con las exposiciones del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini, quienes ofrecerán el balance político y gremial empresario del encuentro.

Cronograma Principal

09:00 – Apertura Institucional y Económica: Balance político y económico con Silvio Zurzolo , Luis Caputo y Jorge Macri .

, y . 10:15 – La nueva geografía del desarrollo: Energía, minería y cadenas de valor provinciales, con los gobernadores Rolando Figueroa, Raúl Jalil , Martín Llaryora , Marcelo Orrego y Maximiliano Pullaro ; modera Roberto Cacciola .

, , y ; modera . 11:05 Entrega premio Industria Inspira

12:10 – Bloques Económicos e Industriales: Análisis macro/microeconómico a cargo de Esteban Domecq y presentación del Pacto Fiscal Industrial Federal por Carlos Abeledo .

y presentación del Pacto Fiscal Industrial Federal por . 12:30:

Activar el talento: una agenda para transformar el potencial en un activo de la competitividad.

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe.

El talento es una condición necesaria, pero no suficiente, para el desarrollo industrial. Mediante casos concretos de distintos sectores, analizaremos cómo la competitividad depende de las condiciones que establecen los gobiernos, identificando fortalezas y debilidades sectoriales, en línea con la agenda de competitividad de la UIA. Nicolás Avruj, Productor de Campo Cine. Roberto Sánchez Loria, Titular de la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (ACNOA). Gabriela Tala, Directora de Textiles Tala S.A.

13:40 – Acto de Clausura: Con el cierre institucional de Diego Santilli y Martín Rappallini.

Otros paneles destacados (sin horario específico):

El presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola.

Talento y Competitividad: Con Nicolás Avruj , Roberto Sánchez Loria y Gabriela Tala , incluyendo la entrega del premio Industria Inspira.

, y , incluyendo la entrega del premio Industria Inspira. 13:25. La producción que viene: inteligencia artificial, productividad y nueva economía.

La inteligencia artificial está redefiniendo la manera en que las empresas producen, innovan y compiten. Este panel propone analizar el impacto de las nuevas tecnologías sobre la productividad y los modelos de organización empresarial, así como las oportunidades que ofrecen para transformar los procesos productivos y fortalecer la competitividad de la industria argentina. Natalia Scaliter, Gerente General de Google Cloud Argentina

Inteligencia Artificial y Productividad: Disertaciones de Mariano Sigman y Natalia Scaliter (Google Cloud).