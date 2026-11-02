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El rosa copó las calles de Bella Vista. Cientos de personas participaron el sábado 31 de octubre de una caminata que reunió a vecinos, familias, profesionales de la salud y bomberos voluntarios para cerrar la campaña Octubre Rosa de GRUPO OLMOS. Una jornada al aire libre con un mensaje que atravesó todo el mes: conocer es prevenir.

Tapa de La Opinión Austral del martes 3 de noviembre del 2026.

La actividad fue organizada por el Sanatorio General Sarmiento junto al Cuartel de Bomberos Voluntarios de General Sarmiento de San Miguel y marcó el cierre de un mes dedicado a informar, concientizar y promover la detección temprana del cáncer de mama.

Los Bomberos Voluntarios de San Miguel brindaron su apoyo y acompañaron a los vecinos durante todo el recorrido.

Durante octubre, GRUPO OLMOS desarrolló una campaña de comunicación con la participación de médicos especialistas en diagnóstico por imágenes, técnicas de mamografía, ginecólogos y mastólogos. A través de distintos contenidos, los profesionales compartieron recomendaciones, respondieron consultas y trabajaron sobre los mitos y creencias que todavía generan dudas alrededor de la enfermedad. El objetivo fue acercar información confiable y recordar que los controles médicos y la consulta oportuna son fundamentales.

La jornada arrancó con energía y movimiento con una entrada en calor al ritmo de zumba.

La jornada de cierre comenzó con una entrada en calor de zumba a cargo de la academia de baile NIKITA. Después, un mar de pecheras rosas recorrió las calles de Bella Vista, acompañado por los Bomberos Voluntarios de San Miguel.

Uno de los momentos centrales fue la charla de la Dra. Patricia Alejandra Ciccioli, mastóloga y cirujana general del Sanatorio General Sarmiento. La especialista habló sobre prevención, controles y detección temprana, y también puso el foco en un tema del que todavía se habla poco: el cáncer de mama masculino. Aunque representa menos del 1% de los casos, también puede afectar a los hombres y merece atención, información y consulta médica.

El Dr. Agustín Biolchi y Carlos Ramírez representaron la unión entre el Sanatorio General Sarmiento y los Bomberos Voluntarios para llevar adelante esta campaña de concientización.

El encuentro contó además con las palabras del Dr. Agustín Biolchi, director médico del Sanatorio General Sarmiento, quien agradeció la participación de la comunidad y el compromiso de las instituciones organizadoras.

También se dirigieron a los presentes Carlos Ramírez, comandante mayor y jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios de General Sarmiento de San Miguel, y Salvador Capano, comandante mayor y segundo jefe de Cuerpo, quienes destacaron el valor del trabajo conjunto.

La música llegó de la mano del dúo YA SE VAN, que interpretó varios temas y convirtió el cierre en un momento de encuentro, con los participantes cantando y acompañando cada canción.

El último momento fue también el más emotivo. Una suelta de globos reunió simbólicamente a las mujeres que hoy atraviesan un tratamiento, a sus familias y a quienes ya recibieron el alta. Un mensaje colectivo de acompañamiento y esperanza que puso en palabras el sentido de toda la jornada.

Con esta caminata, GRUPO OLMOS cerró un mes de acciones que tuvo a la información y la prevención como protagonistas. Porque conocer el propio cuerpo, despejar dudas y realizar los controles correspondientes puede marcar una diferencia decisiva.

CONOCER ES PREVENIR. CUIDATE, CONTROLATE, QUERETE.