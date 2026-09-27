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El tercer recital de Lali Espósito en River Plate tuvo uno de los momentos más esperados de su serie de shows: la aparición de Tini Stoessel sobre el escenario. Después de semanas de rumores y especulaciones, las dos artistas finalmente cantaron juntas por primera vez y protagonizaron una escena que rápidamente se convirtió en una de las postales más comentadas de la noche.

La sorpresa llegó durante la interpretación de “Like a Virgin”, el clásico de Madonna. Lali y Tini irrumpieron en escena vestidas de blanco y con una estética inspirada en las novias, mientras miles de fanáticos las recibían con una ovación.

El vestuario fue uno de los grandes protagonistas del encuentro. Tini Stoessel apareció con un vestido y velo de novia y su característico cabello teñido de rosa. Lali, en tanto, eligió un look de inspiración nupcial compuesto por corset, tul y otros elementos que combinaron la estética de una novia con su habitual identidad pop.

La elección del look no pasó inadvertida, especialmente por el momento personal que atraviesan ambas artistas. Tini está comprometida con Rodrigo De Paul, mientras que Lali mantiene una relación con Pedro Rosemblat y ambos avanzan con los preparativos de su boda.

El homenaje a Madonna tuvo además la participación de Marilina Bertoldi, quien se sumó con su guitarra hacia el final de “Like a Virgin” con quien recrearon el icónico beso de Britney Spears, Madonna y Christina Aguilera en los MTV Video Music Awards de 2003.

Luego, Lali y Tini cantaron “1Amor” y desataron la locura de los miles de fans presentes.

El mensaje de Lali a Tini: “Por las mujeres en las que nos convertimos”

Más allá de la música y de la impactante puesta en escena, el encuentro tuvo un fuerte componente emocional.

Luego de la presentación, Tini tomó la palabra y expresó su emoción por haber sido invitada al show. La cantante destacó el vínculo que mantiene con Lali y recordó que la admira desde sus primeros años en la industria.

“Me emociona estar acá. Para mí es algo muy fuerte. Te mandé millones de audios, lloré, todo. Para mí es un honor estar al lado tuyo. Verte trabajar desde tan pequeña y ver todo lo que lograste”, expresó Tini frente al público del Monumental.

Lali también le dedicó unas palabras y puso el foco en el camino que ambas recorrieron desde su infancia hasta convertirse en referentes de la música argentina.

“Esta invitación es por las niñas que fuimos, pero sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos”, expresó la artista.

La frase fue recibida con una ovación y quedó como uno de los momentos más emotivos de la noche.