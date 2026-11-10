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El papa León XIV encabezó este lunes un encuentro interreligioso e intercultural en el Palacio San Martín, donde convocó a representantes de distintas tradiciones religiosas a fortalecer el diálogo, la convivencia y el trabajo conjunto por la paz. En su discurso, destacó el aporte de las diferentes comunidades a la identidad argentina y pidió construir un mundo “sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras”.

Durante la reunión, el Pontífice planteó que las religiones cumplen un papel fundamental en la sociedad como “guardianas de la dignidad humana, expresiones de nuestra libertad y lugares para cultivar la esperanza”. En ese sentido, sostuvo que la oración y la fe deben traducirse en acciones concretas de fraternidad, justicia y acompañamiento a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Al referirse a la historia del país, León XIV destacó que la identidad argentina se formó a partir del encuentro entre pueblos originarios e inmigrantes de distintas partes del mundo, que llegaron con sus culturas y creencias. “Todos ellos, en su diversidad, aprendieron a trabajar juntos, a formar familias y comunidades, a construir colonias y aldeas”, expresó.

En esa línea, remarcó que las diferencias religiosas no fueron un motivo de división, sino que permitieron construir espacios de encuentro y compromiso social. También recordó el valor del diálogo y la amistad, dos pilares que consideró fundamentales durante el pontificado de Francisco y que llamó a fortalecer mediante nuevos caminos de colaboración.

El llamado del Papa a defender la vida, cuidar el ambiente y construir la paz

En otro tramo de su mensaje, León XIV explicó que las religiones contribuyen a reconocer el valor de cada persona y convocó a defender la vida “desde la concepción hasta su fin natural”, especialmente cuando está amenazada por la miseria y la violencia. También vinculó ese compromiso con el cuidado de la familia, el trabajo, la educación y el medioambiente.

“Cada vez que oramos, por tanto, hemos de cuidar de quien vive junto a nosotros, haciendo verdaderas las palabras que pronunciamos con una fraternidad renovada”, afirmó.

El Pontífice también advirtió sobre los peligros de convertir el poder, la vanagloria y la guerra en “ídolos”. “No hemos hecho nosotros la tierra. Pues bien, ¡no destruyamos con nuestras manos el ‘jardín’ que el Creador nos ha confiado!”, expresó al referirse a la responsabilidad humana de proteger la creación.

A su vez, sostuvo que la fe debe impulsar a construir vínculos que permitan superar la soledad y acompañar a quienes sufren. Mencionó especialmente a las personas que viven en la pobreza, a quienes perdieron el sentido de la vida y a quienes buscan transformar la sociedad desde la justicia.

“La misma palabra religión es, a este respecto, elocuente: hace referencia a religare, es decir, conectar entre sí, ligar a las personas unas con otras”, explicó. Para León XIV, esa dimensión debe traducirse en una actitud de escucha y colaboración entre las distintas comunidades.

Hacia el cierre, retomó una oración del papa Francisco incluida en la encíclica Fratelli tutti, en la que su antecesor convocaba a promover sociedades más sanas y un mundo sin hambre, pobreza, violencia ni guerras. El actual Pontífice invitó a hacer propio ese mensaje y a trabajar por “un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz”.

“Que el Omnipotente bendiga nuestra pasión por la humanidad e inspire nuestro compromiso de paz: esa paz que se cumplirá para siempre en el nombre santo de Dios”, concluyó.