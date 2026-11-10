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El papa León XIV encabezó este lunes la celebración de las vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Antes de la ceremonia, rindió homenaje a su antecesor frente al memorial que recuerda a Jorge Mario Bergoglio y, durante su homilía, recuperó parte de su legado pastoral. Además, pidió fortalecer la unidad de la Iglesia, acompañar a los sectores más vulnerables y trabajar por el bien común.

El Pontífice llegó al templo y, antes de comenzar la celebración, se arrodilló para rezar frente al Santísimo Sacramento. Luego se acercó al escudo y al memorial dedicado a Francisco, donde realizó una oración en su recuerdo, acompañado por un grupo de niños.

La elección del lugar tuvo un significado especial. La Catedral Metropolitana fue la sede episcopal de Bergoglio durante los 15 años en que estuvo al frente de la Arquidiócesis de Buenos Aires, entre 1998 y 2013. Allí presidió celebraciones religiosas, encuentros y actos institucionales antes de convertirse, en marzo de 2013, en el primer papa latinoamericano de la historia.

El homenaje de León XIV también se inscribió en la historia reciente del templo, que se convirtió en uno de los principales espacios de memoria de Francisco tras su fallecimiento, el 21 de abril de 2025. Ese mismo día se celebró una misa en su nombre y, cinco jornadas después, miles de personas participaron de una misa funeral frente a la Catedral, encabezada por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, junto a obispos y sacerdotes de distintas diócesis.

Con la visita de León XIV, el recuerdo adquirió una dimensión particular: el sucesor de Francisco regresó al lugar donde Bergoglio había desarrollado buena parte de su labor pastoral como arzobispo. Argentina, además, es la tierra natal de su antecesor y una de las escalas de su gira sudamericana, que también incluye Uruguay y Perú.

Durante el saludo de bienvenida, los representantes del Episcopado argentino expresaron al Papa el afecto de la comunidad y agradecieron el legado de Francisco, especialmente su compromiso con los sectores más olvidados y descartados. Además, le entregaron una medalla conmemorativa del viaje apostólico por Argentina, Uruguay y Perú.

El llamado de León XIV a la unidad y al compromiso con los más vulnerables

En su homilía, León XIV invitó a recorrer espiritualmente las distintas regiones del país y destacó la diversidad cultural y religiosa de la Argentina. Mencionó las expresiones de fe del noroeste, el litoral, el noreste, Cuyo, las pampas, las sierras y la Patagonia, y señaló que cada región tiene tradiciones propias que enriquecen la vida de la Iglesia.

“La diversidad de esta tierra se manifiesta también en sus Iglesias particulares, cada una con sus tradiciones y expresiones pastorales propias”, expresó. Sin embargo, remarcó que esa variedad encuentra un punto de encuentro en la fe: “Esta diversidad encuentra su unidad en la misma fe, en los sacramentos y en la comunión eclesial”.

En ese sentido, convocó a los referentes religiosos a “custodiar la comunión, acogiendo con caridad nuestras legítimas diferencias y cultivando la fraternidad”, para que la unidad de la Iglesia pueda transmitir el mensaje de Cristo.

Al recuperar el legado de Francisco, León XIV recordó especialmente su participación en la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, realizada en Aparecida, Brasil, en 2007. En aquel encuentro, Bergoglio tuvo un papel destacado y reflexionó sobre la experiencia de los peregrinos que llegaban al santuario para confiar sus vidas a la Virgen María.

El actual Pontífice retomó aquella experiencia como una referencia para la tarea pastoral de la Iglesia en América Latina y destacó la importancia de mantener una actitud de cercanía con el pueblo y sus necesidades. La evocación se sumó al homenaje realizado frente al memorial de su antecesor y al reconocimiento que los obispos argentinos hicieron de su compromiso con quienes viven en situaciones de vulnerabilidad.

Durante su mensaje, además, destacó el testimonio de tres obispos argentinos: los beatos Mamerto Esquiú, Enrique Angelelli y Eduardo Pironio, a quienes presentó como ejemplos de compromiso con la unidad y la paz. “Una misma misión puede tomar formas diversas”, señaló, y agregó: “Los santos siguen formando santos”.

Otro de los ejes de la homilía fue la situación de las personas que viven en condiciones de pobreza, la falta de acceso a una vivienda digna y el desempleo. León XIV pidió a los obispos acompañar a las comunidades más vulnerables y respaldar las iniciativas que promuevan el desarrollo integral.

“Sostengan las iniciativas que benefician a las personas confiadas a su cuidado, alégrense por cuanto favorece la vida de su pueblo: el trabajo honrado, la atención a los más necesitados y las instituciones que sirven con responsabilidad al bien común”, expresó.

Finalmente, convocó a profundizar la escucha, el discernimiento colectivo y el trabajo en comunión para responder a los desafíos actuales de la sociedad, en continuidad con dos ejes centrales del pontificado de Francisco: la opción preferencial por los pobres y el cuidado de la creación.