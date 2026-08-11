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Un incómodo momento se vivió durante una gala de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), conducida por Santiago del Moro, cuando Laura Ubfal y Eugenia Ruiz protagonizaron una picante discusión al aire; el intercambio escaló, rápidamente, después de que la periodista imitara la tonada santiagueña de la exjugadora y le pidiera que hablara “castellano”.

La tensión comenzó mientras, Eugenia, intentaba hacerle una pregunta a Juani Car, quien acababa de abandonar la casa; la santiagueña quería conocer su opinión sobre la convivencia con “Sol”, pero, las constantes interrupciones del panel, complicaron su intervención.

“¡Eh, déjame hablar, hija, por favor, si sos tan amable!”, indicó Ruiz, visiblemente molesta; ka respuesta de Ubfal, fue inmediata: “No soy tu hija, mi amor”.

Lejos de terminar allí, el intercambio subió de tono cuando, Laura, imitó, de manera exagerada, la forma de hablar de Eugenia Ruiz. “Bueno, hablá correctamente… Hablá castellano, si querés, que la gente te entienda”, lanzó la periodista.

La frase provocó un momento de máxima tensión en el estudio y generó cuestionamientos por la referencia a la tonada de la exparticipante, oriunda de Santiago del Estero.

Ubfal, continuó con su planteo y puso en duda el acento de Eugeni: “Hace 30 años que te fuiste de Santiago del Estero…”, dijo, a lo que, la exparticipante de Gran Hermano, no dejó pasar los comentarios y respondió inmediatamente.

“¡Callate la boca, señora, por favor!”, exclamó Eugenia en medio del enfrentamiento. “¡Pero, qué chica caprichosa, Dios mío!”, se escuchó durante el cruce, mientras, Santiago del Moro, intentaba intervenir para frenar la discusión.

“¡Pará, pará, pará!”, pidió el conductor ante el ida y vuelta que se había generado entre ambas.

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