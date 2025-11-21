Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos de noviembre, que este mes llega con un incremento del 2,1% en jubilaciones, pensiones y asignaciones. Además del aumento, los beneficiarios pueden acceder a mini bonos de $30.000 o $60.000 según su nivel de ingresos, montos que se suman al bono previsional extraordinario de $70.000.

El organismo confirmó que todos estos refuerzos se acreditan de manera automática, sin necesidad de realizar trámites, y que alcanzan a jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas que cumplan los requisitos establecidos.

¿Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en noviembre?

Con el aumento del 2,1%, la jubilación mínima asciende de $326.298,38 a $333.150,65. A ese monto se suma el bono de $70.000, por lo que el haber total en noviembre será de $403.150,65, superando lo percibido en octubre.

Otros valores actualizados:

Haber máximo: pasa de $2.114.561,27 a $2.154.737,06.

PUAM: se eleva a $266.520,52.

PNC por invalidez o vejez: ascienden a $233.205,45.

Pensión Madre de 7 hijos: se mantiene equiparada a la mínima, por lo que también cobra $403.150,65 con el bono.

Quiénes reciben el bono de $70.000 en noviembre

El bono completo se paga a:

Jubilados que cobran la mínima.

Beneficiarios de PUAM.

Pensiones No Contributivas.

Madres de 7 hijos con PNC.

El pago es automático y se acredita junto con el haber mensual.

Mini bonos de $30.000 y $60.000: cómo se calculan

Además del bono pleno, la Anses otorga refuerzos proporcionales para quienes superan el haber mínimo. Estos montos también se depositan de forma automática.

¿Cómo funciona la escala?

Bono pleno: $70.000 para jubilados con ingreso mínimo.

Mini bono de $60.000: para quienes ganan apenas por encima del mínimo.

Mini bono de $30.000: para jubilados con ingresos cercanos al tope para el refuerzo.

El refuerzo se reduce progresivamente y se extingue cuando el ingreso del beneficiario supera el valor máximo fijado por Anses.

Quiénes no cobrarán bono en noviembre

Todos los jubilados que perciban más de $403.150 quedarán fuera de los refuerzos extraordinarios.

Requisitos para cobrar el bono

La condición principal para recibir el refuerzo completo cambió:

Nuevo tope: $333.150,65.

Quienes cobren por encima de ese monto, hasta $403.150, recibirán el bono en forma proporcional.

El valor máximo del refuerzo continúa siendo $70.000.

La Anses confirmó que este beneficio se mantendrá vigente durante todo noviembre.

Calendario de pagos Anses noviembre 2025: Jubilaciones superiores al mínimo

DNI 0 y 1: jueves 20

DNI 2 y 3: martes 25

DNI 4 y 5: miércoles 26

DNI 6 y 7: jueves 27

DNI 8 y 9: viernes 28