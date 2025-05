Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El candidato a legislador por el Partido Justicialista Leandro Santoro vinculó este domingo con una maniobra antidemocrática el episodio del video falso, que enfrentó al PRO con la oficialista Libertad Avanza.

Lo hizo al emitir su voto en las elecciones legislativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la escuela primaria número 8 del barrio de Boedo.

“A mí me parece que lo que pasó o anoche no tiene antecedentes en la democracia y quiero expresar mi condena. Me refiero a la trampa. Vulnera la convivencia democrácitca”, afirmó.

Luego comentó que “en democracia no se juega al fleje, sino que se juega la pelota al medio”. Al tiempo que agregó sobre el tema: “Los argentinos necesitan que la dirigencia política sea responsable porque nos costó mucho recuperar la democracia”, enfatizó.

En el ida y vuelta de preguntas y respuestas con los medios de prensa que cubrieron la emisión de su voto Leandro Santoro afirmó que los que deben dar el ejemplo y ser máximos garantes de la democracia son aquellos que ostentan los cargos más altos.

“En el país, el que debe dar el ejemplo es el Presidente y en la Ciudad, el Jefe de Gobierno“, comentó, en alusión a Javier Milei y Jorge Macri, respectivamente.