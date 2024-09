Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Leda Bergonzi, la mujer que se hizo conocida por sus presuntos poderes curativos y que atrae multitudes con sus imposiciones de manos, ha decidido cambiar radicalmente su agenda tras ser “desvinculada” de la Iglesia Católica. Luego de que el Arzobispado de Rosario le prohibiera continuar con sus prácticas religiosas, Bergonzi canceló una aparición en Rosario prevista para octubre y, sorprendentemente, ahora se presentará en el Circo Rodas en Rafaela.

La noticia de su participación en el circo se dio a conocer a través de un flyer que comenzó a circular en redes sociales, mostrando la imagen de Bergonzi junto a los anuncios del debut del Circo Rodas en Rafaela, previsto para el jueves 19 de septiembre. En el anuncio se destaca “la participación de Leda, El Soplo de Dios Viviente”, generando una gran expectativa entre sus seguidores y el público circense.

Una nueva etapa para Leda

La presentación de Bergonzi en el circo marcará un cambio significativo en su agenda, ya que no realizará ninguna de las actividades religiosas por las que es conocida. Según explicó Marcelo López Lanza, productor del Circo Rodas, Leda solo participará como cantante y no ofrecerá rituales, imposición de manos ni rezos durante su presentación.

“Leda no ofrecerá ningún tipo de arte religioso. Simplemente se subirá al escenario para cantar dos temas y apoyar la divulgación del circo”, detalló López Lanza. Además, aseguró que Bergonzi no cobrará por su actuación y que su participación no generará ningún costo para el Circo Rodas.

Del altar al escenario circense

Bergonzi, quien en otras ocasiones llenaba iglesias y auditorios con sus ceremonias de sanación, se suma al espectáculo circense en un contexto muy diferente al que solía estar acostumbrada. Su presentación en el Circo Rodas no solo destaca su capacidad para atraer público, sino que también refleja su voluntad de mantenerse activa tras su alejamiento de la Iglesia Católica.

El productor del circo explicó que la decisión de incluir a Bergonzi surgió como una estrategia para dar mayor visibilidad al show y atraer más asistentes al debut en Rafaela. “Ella viene a sumar y a apoyar. Es una figura que atrae gente y su presencia será una forma de potenciar el espectáculo”, agregó López Lanza.

Leé más notas de La Opinión Austral