La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó este sábado que León XIV ha confirmado en su cargo como miembro del Dicasterio para los Obispos a monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires y exobispo de la Diócesis de Río Gallegos.

La confirmación fue dada a conocer en el boletín oficial de la Santa Sede, en el que se comunica la nómina de miembros del organismo curial. De este modo, García Cuerva continúa formando parte de este dicasterio que tiene la misión de asistir al Romano Pontífice en todo lo relacionado con el nombramiento de obispos y el acompañamiento del ministerio episcopal en el mundo.

Cabe recordar que García Cuerva había sido designado como miembro de la entonces Congregación para los Obispos el 20 de julio de 2021 por el papa Francisco.

El Dicasterio para los Obispos desempeña un papel central en la vida de la Iglesia universal, ya que estudia los perfiles y procesos vinculados a la designación de nuevos pastores para las Iglesias particulares, promoviendo una mirada pastoral atenta a las realidades locales y a los desafíos evangelizadores de cada región.

Es de destacar que el pasado 6 de diciembre, se dio a conocer que León XIV había designado a García Cuerva como delegado Pontificio para la International Commission of Catholic Prision Pastoral Care (ICCPPC).

Este organismo fue fundado en un congreso internacional, convocado en Roma en el Año Santo de 1950, por el Secretario de Estado (futuro Papa Pablo VI) y se propone servir con espíritu evangélico a las comunidades carcelarias. A su vez, esta comisión depende hoy del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.

