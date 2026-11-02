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El viernes 30 de octubre, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, delegado pontificio para la Comisión Internacional de Pastoral Carcelaria Católica (ICCPPC), recorrió el Complejo Penitenciario de Devoto junto al padre Matías De Martini, capellán del establecimiento. El lugar recibirá al papa León XIV el próximo miércoles 11 de noviembre, en el marco de su gira apostólica por Uruguay, Argentina y Perú.

“Estuve preso y me visitaste”

Durante la recorrida, acompañados por oficiales del Servicio Penitenciario y trabajadores del establecimiento, visitaron las instalaciones donde tendrá lugar el encuentro entre el Sumo Pontífice y las personas privadas de su libertad. Allí, el Papa les dirigirá unas palabras, los bendecirá y compartirá un mensaje. En ese contexto, García Cuerva también se reunió con los detenidos en uno de los pabellones y les confirmó: “El Papa enseguida aceptó visitarlos”.

A partir del pasaje bíblico de Mateo 25, el arzobispo de Buenos Aires recordó que las visitas a establecimientos penitenciarios forman parte de las actividades pastorales de los pontífices durante sus viajes internacionales. “En todos los viajes que hace el Papa visita una cárcel. Lo hizo Francisco, por ejemplo, cuando estuvo en Chile, Bolivia y Perú; fue a la cárcel de Palmasola, en Bolivia”, explicó.

Asimismo, mencionó otras experiencias: “Cuando el Papa estuvo en México fue a una cárcel en Benito Juárez. León XIV, cuando estuvo en África, visitó una cárcel en un país que se llama Guinea Ecuatorial y, después, cuando estuvo en España, también estuvo en una cárcel en Barcelona”.

La preparación del complejo penitenciario para recibir al Sumo Pontífice.

“Es un gran regalo que Dios nos hace”

Al referirse a la próxima visita y a la oportunidad de compartir ese momento con el Santo Padre, García Cuerva invitó a los internos a vivir el encuentro con tranquilidad y apertura: “Les propongo que lo disfruten realmente, que no se dejen ganar por los nervios, que ese día puedan captar con toda su alma, con todo su corazón, lo que vayan a vivir”.

Además, los alentó a conservar el recuerdo de la jornada: “Traten de grabar en el alma ese momento, porque de ahí no se va más. Van a tener que sacar la foto con el corazón. Tienen que disfrutar de ese día, es un gran regalo que Dios nos hace”.

El mensaje de León XIV a las personas privadas de su libertad

En su última visita al Centro Penitenciario Brians 1 y Brians 2, en Barcelona, España, el 10 de junio de 2026, el papa León XIV dejó un mensaje dirigido a las personas privadas de su libertad, en el que reflexionó sobre la posibilidad de cambiar y construir un futuro diferente.

“Aunque el agobio y la tristeza marquen algunos momentos de vuestro camino, recordad que los errores de la vida no determinan la identidad de una persona. San Agustín, en sus Confesiones, nos comparte su itinerario vital y nos habla de ello; si confiamos en la gracia divina y nos dejamos guiar y transformar por ella, descubrimos cómo en nuestra vida el pasado no condena el futuro, sino que nos ofrece la posibilidad de cambiar nuestras decisiones y elecciones”, expresó el Pontífice.

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