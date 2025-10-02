Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Durante la Feria Internacional de Turismo (FIT), que se llevó a cabo del 27 al 30 de septiembre en La Rural, Buenos Aires, Solo Patagonia inauguró su stand con la presencia de destacadas autoridades: el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli; la presidenta de la Cámara Argentina de Turismo, María Laura Teruel; el presidente de la FIT, Andrés Deyá; además de representantes municipales y provinciales de Santa Cruz. Todos ellos acompañaron a Leonardo Fernández Campbell, presidente de una de las empresas más reconocidas en servicios turísticos de El Calafate.

En ese marco, Campbell expresó a La Opinión Austral: “La verdad que la feria vino a full, 110 por ciento, fue súper intenso por el público y la ronda de negocios (…) finalmente la expectativa que teníamos se dio”. También destacó: “Algo que no esperaba es que realmente hubiera tanta audiencia, tanto interés, tanto público preguntando por El Calafate, por Solo Patagonia y obviamente por los nuevos productos de la compañía”.

Entre las novedades se resaltó “Aventura Viedma”, una travesía en el Lago Viedma que combina navegación con trekking de baja dificultad, recorriendo la Península Cabo de Hornos, la Bahía de los Témpanos y ofreciendo vistas del imponente frente del Glaciar Viedma, el más extenso del país. A su vez, se presentó “Cerro Castillo, Estancia de Alta Montaña”, orientada al turismo de lujo, que incluye alojamiento en domos exclusivos, cabalgatas, caminatas, travesías en 4×4 y acceso privilegiado a La Condorera, un punto único para observar el vuelo de los cóndores desde las alturas.

Cabe mencionar que el stand de 120 metros cuadrados exhibió propuestas de las distintas firmas que integran el grupo: Cerro Castillo, Fun Patagonia, Aeroposta, Glacier Sky y Nao Victoria. Cada una presentó iniciativas que amplían y diversifican la experiencia turística en la región. En un contexto económico desafiante, Solo Patagonia reafirmó su compromiso de invertir y apostar al desarrollo del sector, convencida de que la Patagonia constituye un motor clave para la creación de empleo, la llegada de visitantes y el fortalecimiento de las economías regionales.

Campbell señaló: “Estoy muy contento, me llamó mucho la atención la locación que elegimos que fue óptima y el stand creo que fue de jerarquía”, y agregó: “La presencia del presidente de Parques Nacionales, que haya estado el intendente de El Chaltén, la secretaria de Turismo de El Calafate también apoyándonos…la verdad fue súper importante y nos da un espaldarazo no solamente en la apertura del servicio, sino en los contenidos del mismo. Esperemos poder llegar al primero de noviembre con el producto ya terminado, consolidado y obviamente ofreciéndolo al público”.

Sobre la travesía en el Lago Viedma, remarcó que “vinimos a sumar el destino (…) es una presencialidad importante en el full day, pero también teniendo la consideración que vamos a tener dos servicios: uno por la mañana y otro por la tarde y entendemos que esa participación en ese segmento va a generar alguna posibilidad de pernocte y todo lo que tiene que ver con gastronomía y comercio en general, y va a sumarle a la actividad y a El Chaltén como destino”.

Y sumó: “Nos deja pensando qué vamos a hacer el año que viene. Hoy, como novedad, hemos integrado a seis empresas del grupo a la oferta del stand y por suerte en alguna iniciativa que hemos tenido con respecto a colegas y distintos prestadores de servicios, vemos la posibilidad el año que viene de empezar a sumar otra participación sin querer sufrir ninguna necesidad, aunque entiendo que la propuesta es interesante”.

Finalmente, habló de su rol como vicepresidente II de la Cámara Argentina de Turismo: “Estoy al lado de personalidades como el presidente de Aerolíneas (Fabián Lombardo) y un montón de personas que trabajan para que el turismo en la Argentina sea cada vez más grande. Es un orgullo poder representar a inversiones tan importantes que hay en Argentina no solamente en hotelería, sino a través de nuevas inversiones que tal vez no integraban este capital accionario que es la CAT (…) con mucho trabajo tratando de entender dónde estoy y a quién represento, tratando de dar lo máximo posible”.

